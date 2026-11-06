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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 21:15

Ecuador y EE.UU. firman dos acuerdos para reforzar la lucha contra el crimen organizado

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Quito, 6 nov (EFE).- Ecuador y Estados Unidos firmaron dos acuerdos para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad, con especial énfasis en el combate al lavado de activos, secuestro, extorsión y minería ilegal, según informó este viernes la Embajada de Estados Unidos en Ecuador en su cuenta de X.

Por EFE
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Las dos Cartas de Implementación de Proyectos que se firmaron buscan mejorar la capacidad de análisis financiero, combatir el secuestro y la extorsión y contrarrestar el tráfico ilícito de oro.

La primera pretende contemplar la incorporación de tecnología estadounidense para mejorar los análisis de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con el objetivo de identificar redes criminales y rastrear los recursos procedentes de actividades ilícitas.

La segunda busca fortalecer las capacidades operativas y de investigación de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (UNASE) en el marco de su transformación en una dirección nacional, para desarticular las organizaciones dedicadas a estos delitos.

En el evento participaron el subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), F. Cartwright Weiland, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador; Lawrence Petroni, el ministro de Defensa de Ecuador; Gian Carlo Loffredo, el de Interior, John Reimberg, y el secretario general de Administración Pública, José Julio Neira.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esto, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al registrarse en torno a los 9.300, según cifras del Ministerio del Interior.

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