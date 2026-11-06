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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 17:25

El brent se mantiene en 98 dólares y cierra la semana con pérdidas de más de un 6 %

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Londres, 6 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero se mantuvo este viernes prácticamente sin cambios, con una leve subida del 0,03 %, hasta los 98,32 dólares, mientras el mercado espera señales de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

Por EFE
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El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,03 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando registró 98,29 dólares.

Aunque el brent cerró hoy la semana prácticamente plano, acumuló desde el lunes pérdidas superiores al 6 %, ante el optimismo de los inversores por la victoria demócrata en las elecciones legislativas estadounidenses y la perspectiva de que, tras la cita electoral, Washington y Teherán reanuden las negociaciones de paz.

Este viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo una llamada con Tamim bin Hamad Al Thani, el emir de Catar, para abordar los "esfuerzos" que se están realizando para evitar una escalada en Oriente Medio.

Esta llamada se produce un día después de que el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, mantuviera una conversación telefónica con el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí.

No obstante, este mismo viernes, Irán afirmó que otros dos petroleros chocaron con minas cuando navegaban por rutas "no autorizadas" en el estrecho de Ormuz, en una continuación de la política iraní de no facilitar el tránsito de buques por la estratégica vía tras la derrota del Partido Republicano de Trump en las elecciones de medio mandado.

El jefe de desarrollo de negocios en Oriente Medio del bróker ICM, Firas Bechwaty, dijo hoy en un análisis remitido a EFE que, "sin avances diplomáticos concretos (entre Estados Unidos e Irán), los precios del petróleo podrían no descender de forma sostenible".

"Un avance que garantice el compromiso de reabrir el estrecho de Ormuz contribuiría a aumentar la oferta en el mercado. El estancamiento de las negociaciones o una escalada de tensiones podrían reactivar rápidamente la tendencia alcista", apuntó Bechwaty.

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