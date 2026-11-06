El discurso del papa y Uruguay tienen "muchísimas coincidencias", según el canciller

El sumo pontífice llegó a Uruguay el viernes, con lo que inició su primera gira por Latinoamérica, que también lo llevará a Argentina y Perú. El canciller aseguró que la visita reforzará las relaciones entre el país sudamericano y el Vaticano, con el que sienten "mucha sinergia".

Según dijo, Uruguay y el papa coinciden en su preocupación por la paz, la pobreza infantil, la protección de la tercera edad, la salud mental, la educación y el "valor social" del trabajo.

También valoró que el sumo pontífice mencionara el cuidado del medio ambiente y reconociera con ello la transición energética que ha impulsado el país sudamericano, donde más del 95 % de la matriz es renovable.

"Son todo temas en los cuales nosotros nos sentimos absolutamente identificados y lo está diciendo -sin duda- una de las figuras más importantes del mundo y con mayor incidencia en el mundo en este momento", aseguró el canciller y añadió que esto "va más allá de un pensamiento católico".

"Yo creo que, tras la visita del papa hasta el día domingo, nuestra relación va a salir muy reforzada y nuestra acción sobre los temas reales y sobre los temas fundamentales del futuro, como es la inteligencia artificial, son temas que nos van a ver trabajar cada vez más en conjunto", resumió Lubetkin.

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El papa León XIV indicó que Uruguay, sede del Mercosur, puede seguir ofreciendo a sus vecinos "la búsqueda paciente de acuerdos" y "perseverar en el respeto del derecho", durante el discurso a las autoridades.

En la plaza de la Independencia, tras escuchar al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, el papa explicó que "la propia Constitución uruguaya dispone que, en los tratados internacionales, la República procure que las controversias sean resueltas mediante el arbitraje u otros medios pacíficos y promueva la integración social y económica de los Estados latinoamericanos".

Por ello en su discurso indicó "que Montevideo sea además sede de la Secretaría del Mercosur da particular concreción a esa vocación de favorecer espacios de entendimiento y cooperación en la región".

"En tiempos en que las diferencias pueden convertirse fácilmente en motivo de enfrentamiento, perseverar en el respeto al derecho, en la negociación y en la búsqueda paciente de acuerdos constituye un servicio que Uruguay puede seguir ofreciendo a sus vecinos", indicó el papa.