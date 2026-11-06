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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 19:35

El fraile guatemalteco Augusto Ramírez, asesinado en 1983, será beatificado en Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 6 nov (EFE).- El fraile franciscano guatemalteco Augusto Ramírez Monasterio, secuestrado, torturado y asesinado en 1983 tras negarse a violar el secreto de confesión durante el conflicto armado (1960-1996), será beatificado este sábado por el Vaticano en un evento que tendrá lugar en un parque ecológico de Guatemala.

Por EFE
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La ceremonia de beatificación, aprobada en enero pasado por el papa León XIV, se celebrará en un parque ecológico situado a unos 30 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, y estará encabezada por el cardenal mexicano José Francisco Robles Ortega, según anunció la Conferencia Episcopal de Guatemala.

A los actos religiosos se espera la asistencia de unos 15.000 feligreses, además de una treintena de obispos y cientos de sacerdotes.

"Los frailes franciscanos y el pueblo que peregrina en Guatemala vivimos con profunda alegría los días previos a la beatificación", Augusto Ramírez Monasterio, que es "es ejemplo del compromiso que muchos sacerdotes tuvieron en aquella época para que se respetaran los derechos humanos", dijo el presidente de la CEG, el obispo Bernabé de Jesús Sagastume.

Nacido el 5 de noviembre de 1937 en la Ciudad de Guatemala, Ramírez Monasterio se formó en Nicaragua y España, donde fue ordenado sacerdote en 1967. En 1978 asumió como párroco del templo de San Francisco el Grande, en la ciudad colonial de Antigua Guatemala, a unos 40 kilómetros de la capital.

Desde esa posición se entregó al acompañamiento de las comunidades más desfavorecidas. En junio de 1983, tras atender en confesión a un campesino vinculado a la guerrilla, fue secuestrado y torturado por las fuerzas de seguridad del Estado para obligarlo a revelar los detalles de la confesión.

Pese a las constantes intimidaciones, el religioso no abandonó el país. El 7 de noviembre de 1983 fue secuestrado por segunda vez y asesinado en las afueras de la capital cuando intentaba escapar de sus captores. Tenía 46 años.

Tras la misa de beatificación, una reliquia del fraile será trasladada a pie en procesión hacia el Santuario de San Francisco el Grande, en la vecina ciudad de Antigua Guatemala.

El conflicto armado guatemalteco concluyó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla, tras dejar más de 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos.

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