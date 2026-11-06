El Gobierno de Ecuador señala a 85 municipios por entregar tarde sus planes frente El Niño

En un comunicado, la institución explicó que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional dispuso el pasado 22 de mayo que 246 municipios y prefecturas elaboraran estos documentos en un plazo de 30 días, que concluyó el 23 de junio.

Sin embargo, únicamente 161 gobiernos locales cumplieron con la fecha establecida, mientras que los otros 85 presentaron sus planes con retraso, algunos hasta tres meses después del vencimiento.

Según el comunicado de la SNGR, algunos de los municipios que entregaron tarde estos documentos fueron Cuenca, Ambato, Quevedo, Santa Cruz, Lago Agrio y Cayambe, así como varias prefecturas provinciales.

También señalaron a los gobiernos locales de no poner en marcha medidas para evitar riesgos.

"Una de las responsabilidades de los planes de acción de los GAD es contemplar y priorizar la revisión, limpieza y mantenimiento de alcantarillas, redes de alcantarillado y sumideros, con una inversión acorde con las necesidades de cada territorio", señaló la SNGR.

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"Esas intervenciones eran fundamentales para reducir el riesgo de inundaciones y proteger a la población. Sin embargo, actualmente se evidencia que estas acciones no se han ejecutado", continuó.

La Secretaría insistió en la necesidad de priorizar las inversiones en sistemas de drenaje, el mantenimiento de canales y la iluminación de puntos críticos, así como de garantizar que los recursos destinados a estas actuaciones se traduzcan en resultados verificables.

El fenómeno climático de El Niño se caracteriza por el anómalo calentamiento de las aguas del Pacífico tropical, lo que deriva en lluvias torrenciales en la costa de Ecuador y norte de Perú, zonas que no están habituadas a recibir descargas de agua tan elevadas, lo que termina en desbordes de ríos e inundaciones.

Este evento no tiene una periodicidad fija y la magnitud del actual episodio ha sido catalogado como extraordinaria, con posibilidades de ser más intenso que los vividos en 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017, debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical se encuentra a unos 5 grados centígrados por encima de sus valores promedio para esta época del año.