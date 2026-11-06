El Niño puede llegar a alcanzar una intensidad "extraordinaria" en Ecuador, según informe

El estudio, compartido por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada de Ecuador (Inocar), matizó que esta previsión es una perspectiva y que no constituye todavía una clasificación definitiva del fenómeno, cuyo calentamiento máximo en el Pacífico se espera entre noviembre y diciembre de este año.

El informe también señala que las temperaturas superficiales del mar han alcanzado anomalías de hasta 5,4 grados centígrados por encima de lo normal en el Pacífico oriental y de 3,4 grados en el Pacífico central.

El calentamiento también se ha extendido a las capas profundas del océano, mientras que el nivel del mar ha registrado elevaciones de hasta 47 centímetros por encima de lo habitual en las islas Galápagos y de 46 centímetros frente a la costa continental ecuatoriana.

Estos valores son similares a los registrados en diciembre de 1997, cuando se produjo uno de los episodios más intensos de El Niño, aunque el comité precisó que esta comparación corresponde únicamente al nivel del mar.

Para noviembre la previsión es que las precipitaciones sean superiores a lo normal en la región costera y en Galápagos, mientras que en la Amazonía se esperan lluvias ligeramente inferiores a los valores habituales.

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En Guayaquil, la ciudad más poblada del país, la coincidencia de lluvias intensas, niveles elevados del río Guayas y mareas altas podría dificultar la evacuación de las aguas pluviales.

El comité señaló que se esperan periodos de aguaje (mareas vivas) entre el 9 y 12 de noviembre y entre el 8 y 11 de diciembre, además de mareas de mayor intensidad entre el 25 y el 28 de noviembre y entre el 23 y el 26 de diciembre.

Según el informe, entre el 1 de octubre y 4 de noviembre se registraron en Ecuador 806 eventos asociados a las lluvias, que dejaron 26.367 personas afectadas, principalmente en las provincias costeras de Guayas, El Oro, Santa Elena y Galápagos.