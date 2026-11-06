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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 20:45

El papa León XIV se reúne con Orsi y recibe las llaves de Montevideo

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Montevideo, 6 nov (EFE).- El papa León XIV mantuvo este viernes una reunión bilateral con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y luego recibió las llaves de Montevideo de manos del intendente de la capital, Mario Bergara.

Por EFE
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El pontífice llegó hoy a Uruguay, con lo que inició su primera gira por Latinoamérica, que también lo llevará a Argentina y Perú.

En un diálogo con el Canal 4 local, el mandatario detalló que habló con el sumo pontífice por unos 30 minutos y que allí intercambiaron opiniones sobre el mundo y también sobre sus respectivas vidas.

Orsi destacó que le contó a León XIV sobre el momento en que tomó su comunión y cómo fue su vida en su barrio.

"Para el Uruguay todo es una señal maravillosa que nos ayuda en la autoestima como país, porque alguien que nos visita con tanta dedicación, no nos olvidemos que fue operado hace poco y dijo: 'Yo voy a ir'. Su mensaje es bastante rico", agregó el presidente, haciendo referencia al discurso de León XIV.

El encuentro entre Orsi y el sumo pontífice se llevó a cabo en el edificio ejecutivo José Artigas, ubicado frente a la Plaza Independencia.

Antes de la reunión, el mandatario uruguayo le obsequió a León XIV una manta confeccionada artesanalmente con lana pura de merino, una pieza que representa "la riqueza de la producción lanera, el valor de los oficios artesanales y las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural del país", subrayó la Presidencia.

También le entregó un apero criollo, que representa "las tradiciones rurales y de la relación histórica del Uruguay con el caballo y la vida de campo".

El conjunto incluye bozal y freno de caballo elaborados en cuero vacuno, jergón de lana cruda, mandil, carona de cuero, recado sirigote confeccionado en cuero y madera, cojinillo de lana cruda y cincha de cuero.

Mientras tanto, el sumo pontífice regaló al mandatario uruguayo una carpeta con las reproducciones facsimilares de nueve grabados y de un dibujo, datables entre los siglos XVI y XVIII, que representan la Basílica de San Pedro y se conservan en la Biblioteca Apostólica Vaticana.

Son imágenes que "recorren la compleja evolución de la Basílica y del espacio circundante, desde las primeras formulaciones de la época renacentista hasta la definición dieciochesca de su configuración arquitectónica y urbana", detalló el Vaticano.

Luego de finalizado este encuentro, el papa se trasladó hacia el Cabildo de Montevideo, donde recibió las llaves de la ciudad de manos del intendente Mario Bergara.

Luego firmó el libro de honor de la capital uruguaya, en el que escribió: "Encomiendo al Señor a esta querida Ciudad de Montevideo y a todos sus habitantes. Que su amor ilumine sus caminos y haga florecer entre ustedes la paz, la fraternidad y la esperanza".

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