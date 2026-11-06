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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 21:00

El papa pide en la catedral de Montevideo jornadas de oración para aumentar las vocaciones

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Montevideo, 6 nov (EFE).- El papa León XIV pidió este viernes en Uruguay que los obispos de todo el mundo convoquen jornadas de oración y ayuno para que aumenten las vocaciones, durante su encuentro con el clero en la catedral metropolitana de Montevideo, en la primera jornada en el país durante la gira por Latinoamérica, que también lo llevará a Argentina y Perú.

Por EFE
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El papa llegó a la catedral metropolitana en un carrito de golf que recorrió las estrechas calles de la ciudad vieja entre miles de personas que lo aclamaron con entusiasmo a su paso e hizo una parada para recibir las llaves de la ciudad.

Tras rezar las vísperas, en su discurso ante los religiosos del país, el papa explicó que "en esta tierra, donde muchos de nuestros contemporáneos apenas conocen a Jesucristo y tantos jóvenes han crecido lejos de la vida de la Iglesia, ese testimonio (el de la Iglesia) tiene una fuerza particular".

"Que al ver cómo miramos a los demás, cómo escuchamos o cómo nos acercamos a quien sufre, pueda provocar en ellos la pregunta, de dónde nace ese amor", dijo el papa en este país donde la Constitución de 1918 estableció la separación de la Iglesia y el Estado y actualmente, el 36 % de sus habitantes se define como católico, mientras que el 29 % se considera agnóstico o ateo.

Quiso destacar la labor de la Iglesia en el país entre los más frágiles: "Queridos hermanos, ese amor de Cristo ha querido llegar a tantas personas también por medio de ustedes. Sus ojos han visto crecer a generaciones enteras y han descubierto lágrimas que pasaban inadvertidas. Sus oídos han acogido confidencias difíciles de pronunciar".

En este país, con el menor número de católicos de América Latina y altamente secularizado, el papa recordó que "en 2024, el seminario interdiocesano no recibió nuevos candidatos" y "muchos fieles comenzaron a unirse en jornadas de oración y ayuno para pedir al Dueño que envíe trabajadores a su mies".

"Y hoy damos gracias porque varios jóvenes han comenzado su camino en el seminario y en la vida consagrada y están sentados en medio de nosotros. ¡Qué alegría saber que siguen naciendo respuestas generosas al amor de Cristo!", dijo.

Ante ello pidió que esta experiencia del Uruguay encuentre eco en toda la Iglesia. "Desde esta Catedral de Montevideo, invito a mis hermanos obispos de todo el mundo a promover en sus diócesis jornadas de oración y ayuno por el aumento de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada."

"Que las parroquias, las familias y las comunidades religiosas se unan en esta súplica. ¡Que el ejemplo de esta tierra anime a muchos otros a pedir con la misma confianza!", afirmó el pontífice.

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