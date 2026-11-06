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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 20:00

El peso mexicano rompe ocho semanas de pérdidas frente al dólar y avanza casi un 1 %

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Ciudad de México, 6 nov (EFE).- El peso mexicano recuperó terreno esta semana frente al dólar y rompió una racha de ocho semanas de pérdidas, aunque analistas advirtieron que la menor diferencia entre las tasas de interés de México y Estados Unidos mantiene los riesgos para la moneda mexicana.

Por EFE
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De acuerdo con un datos de cierre del Banco de México, (Banxico), el tipo de cambio terminó la semana este viernes con una apreciación acumulada del 0,93 %.

La moneda mexicana avanzó el 0,65 % frente a las 18,7499 unidades por billete verde del jueves y recuperó terreno respecto a las 18,8037 del viernes anterior.

El repunte llegó en una semana marcada por el recorte de la tasa de interés del banco central mexicano en 25 puntos básicos, hasta el 6,25 %, y las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

En su análisis, Janneth Quiroz, directora de Análisis de Monex, explicó que la reacción acotada del tipo de cambio al recorte sugiere que la decisión estaba parcialmente descontada por los mercados y añadió que la señal de que la tasa permanecerá en el 6,25 % durante un periodo prolongado moderó las expectativas de nuevas reducciones.

Quiroz también identificó una percepción más favorable sobre las próximas discusiones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tras las elecciones estadounidenses.

"El dólar mantiene un sesgo alcista (...) Así mismo, la venta masiva de acciones vinculadas con la infraestructura de IA ha elevado la aversión al riesgo y fortalecido la demanda de liquidez en dólares", agregó la analista.

Sin embargo, Grupo Financiero Base advirtió -en su reporte semanal- que la recuperación del peso no supone un cambio de tendencia, sino una estabilización del tipo de cambio en un intervalo de entre 18,60 y 18,80 unidades por dólar.

Ante el menor diferencial de tasas y la posibilidad de otro incremento de la Reserva Federal de EE.UU. en diciembre, Base elevó de 18,50 a 18,70 pesos por dólar su previsión para el promedio del último trimestre de 2026, con posibles episodios de hasta 19 unidades.

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