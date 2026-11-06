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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 17:25

El petróleo de Texas cierra en 90,83 dólares, una caída semanal de más del 12 %

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Nueva York, 6 nov (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este viernes en 90,83 dólares el barril, lo que supone una caída semanal de más del 12 %, ante el optimismo de los inversores por el resultado de las elecciones de medio mandato del pasado martes.

Por EFE
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Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 0,31 céntimos respecto al cierre anterior.

Aun así, las pérdidas de la semana rebajaron el precio del crudo en más de un 12 % respecto a los últimos cinco días.

El petróleo estadounidense cayó este lunes, un día antes de las elecciones, más de un 7 %, después de que el presidente, Donald Trump, insistiera en que Irán quiere "llegar a un acuerdo".

"Podría pasar", añadió.

La victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato, que les otorgó el control de la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU., aportó un balón de oxígeno al mercado del petróleo, que entendió que el resultado podría ayudar a resolver la guerra con Irán.

El precio del crudo llegó a caer hasta los 88,12 dólares después de que Trump reconociera que el aumento del precio del petróleo y la gasolina por la guerra había afectado a los suyos en los comicios.

Sin embargo, el precio volvió a subir después de que los inversores no observaran avances en el conflicto.

Irán y EE.UU. retomaron hace más de una semana las negociaciones indirectas mediadas por Catar, que según Teherán pueden permitir reabrir el estrecho de Ormuz en solo dos días, aunque aún no han dado resultados.

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