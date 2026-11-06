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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 18:25

El Senado paraguayo inicia la sesión para votar la destitución de Peña

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Asunción, 6 nov (EFE).- El Senado de Paraguay instaló una nueva sesión extraordinaria, la tercera en este viernes, para la argumentación y votación del juicio político que se le sigue al presidente del país, Santiago Peña, por "mal desempeño de funciones" y que puede desembocar en su destitución tras el escándalo por el cierre del privado Ueno bank.

Por EFE
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Después de los alegatos de los abogados del gobernante, que finalmente no compareció ante el Legislativo, y del equipo de diputados que actuó como acusador, el titular de la Cámara Alta, el oficialista Basilio Núñez, convocó a una nuevo plenario.

Paraguay atraviesa por una crisis política después de que el Banco Central (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno bank, una institución que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.

El mandatario permanece formalmente en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó este jueves.

Este viernes, Peña pidió una prórroga de 72 horas para alistar su defensa tras argumentar que las 12 horas establecidas por el Senado eran insuficientes, pero esa Cámara rechazó su solicitud.

En lugar del jefe de Estado, quien no aparece en público desde el pasado martes, acudieron los letrados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda para ejercer la defensa "técnica" y "jurídica" de Peña, quien asumió en agosto de 2023 para un periodo de cinco años.

Según el artículo 225 de la Constitución, de ser declarado culpable, el funcionario sometido a juicio será separado de su cargo.

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