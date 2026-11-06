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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 19:30

Flávio Bolsonaro dice que no repetirá el "error" de su padre de regresar a Brasil

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São Paulo, 6 nov (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, afirmó este viernes que no repetirá el "error" de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, de regresar a su país.

Por EFE
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Flávio Bolsonaro, que concedió una entrevista al diario Folha de São Paulo, viajó la semana pasada a Estados Unidos y vulneró una orden judicial que le impedía salir de Brasil.

El hijo mayor del expresidente Bolsonaro recordó que su padre volvió a Brasil a inicios de 2023, después de permanecer tres meses en Estados Unidos y aseguró que su progenitor tomó esa decisión "porque sabía que era inocente, creyendo que iba a pasar por un proceso justo", pero después fue condenado a veintisiete años de prisión acusado de liderar un golpe de Estado.

"Aprendo con los errores y aciertos del presidente Bolsonaro y no voy a cometer el mismo error", dijo Flávio, quien no está imputado por ningún delito, pero es investigado por sospechas de lavado de dinero en dos casos que tramitan en el Tribunal Supremo.

Al margen, Flávio Bolsonaro volvió a cuestionar el resultado de las elecciones, que ganó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a pesar de que la victoria del gobernante ha sido reconocida por todas las autoridades de Brasil y por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Liberal (PL) de los Bolsonaro.

"Ni Lula ni yo podemos afirmar con un 100 % de certeza que alguien haya sido elegido presidente de Brasil", comentó el candidato derrotado.

Lula ganó las elecciones con el 51,79 % de los votos frente al 48,21 % de Bolsonaro, una diferencia que se tradujo en algo más de cuatro millones de votos.

Bolsonaro cuestiona que el horario de votación se extendiera dos horas en todo el país por decisión de un juez del Tribunal Supremo, después de que las campañas de ambos candidatos lo hubieran solicitado por motivos diferentes.

De cara al futuro, el senador aseguró que su padre será el candidato de la derecha "si recupera los derechos políticos", que tiene suspendidos hasta 2060, aunque él también se ofreció a liderar una candidatura.

No obstante, Bolsonaro advirtió que no sabe si habrá elecciones en 2030, porque en su opinión, el Gobierno de Lula "va a intentar implementar un proyecto comunista".

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