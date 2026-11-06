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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 21:05

Gobernadora Hochul anuncia alianza entre centros de oncología de Nueva York y Puerto Rico

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San Juan, 6 nov (EFE).- La recién reelegida gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este viernes una alianza en atención oncológica entre el centro médico 'Roswell Park Comprehensive Cancer Center' de Búfalo, el Hospital Municipal de San Juan y el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (UPR), durante su visita a Puerto Rico por la conferencia SOMOS que reúne anualmente a políticos hispanos y neoyorquinos.

Por EFE
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"Al trabajar con nuestros socios en Puerto Rico, podemos ayudar a fortalecer su capacidad para ofrecer terapias celulares y génicas de vanguardia, a la vez que creamos nuevas oportunidades de colaboración y descubrimiento en Roswell Park. Unir a nuestras instituciones médicas nos permitirá lograr avances significativos en la lucha contra el cáncer", aseguró en un comunicado Hochul.

Este acuerdo busca fortalecer la capacidad de Puerto Rico para ofrecer algunos de los tratamientos oncológicos más avanzados y pretende crear una cantera de médicos altamente especializados, preparados para brindar terapias de vanguardia a los pacientes en el archipiélago.

SOMOS Inc. es una organización no partidista y sin fines de lucro que une a la comunidad latina, promoviendo la conciencia y la acción para mejorar el estatus socioeconómico y cívico de los latinos dentro y fuera del estado de Nueva York, en colaboración con la Asamblea Estatal de la ciudad.

Asimismo, la gobernadora neoyorquina informó del lanzamiento de una Beca Clínica Avanzada en Terapias Celulares y Génicas que busca a impulsar avances clínicos que beneficiarán a pacientes en el oeste del estado de Nueva York y en Puerto Rico.

"Ampliar el acceso a tratamientos oncológicos avanzados requiere una inversión continua en investigación, innovación y en los médicos que brindan dicha atención", añadió Hochul.

Este programa intensivo de formación clínica, con una duración de un año, seleccionará a su primer becario para recibir capacitación especializada en las instalaciones de Roswell Park, en Búfalo.

Los becarios adquirirán experiencia clínica avanzada en terapia celular, beneficiándose de la experiencia de la institución médica, así como de sus capacidades de investigación y fabricación de última generación.

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