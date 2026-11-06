Gobierno de Perú se fija el 2027 como el año para relanzar la exploración de hidrocarburos

La viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Iris Cárdenas, indicó que, en 2027, espera suscribir cinco contratos nuevos de exploración de hidrocarburos en la región amazónica de Loreto con empresas privadas que ya tienen convenios de evaluación técnica en marcha con Perupetro, la empresa estatal supervisora del sector.

Cárdenas agregó que ya se está implementando la reactivación del Lote 192, el mayor yacimiento de petróleo de Perú, ubicado en Loreto, con el ingreso de la empresa Cheiron como socio de la estatal Petroperú.

Mientras, en el Lote 8, a cargo actualmente de la petrolera argentina Pluspetrol también en Loreto, se estará trabajando en la convocatoria para definir a un nuevo operador pues el contrato actual vence en 2028.

Asimismo, la viceministra señaló durante la conferencia 'Hidrocarburos y desarrollo energético en Loreto: potencial petrolero, acceso a la energía y reformas del sector' que Perupetro está evaluando mecanismos para reactivar actividades en los Lotes 64, 67 y 39, donde ya hay reservas contingentes que, de acuerdo con el Gobierno, deben ser puestas en valor.

"Vamos a relanzar la exploración de hidrocarburos pues estamos viendo la importancia de tener recursos propios, de contar con gas natural, dada la relevancia de los hidrocarburos en la actualidad, que constituyen el 70 % del consumo final de energía en nuestro país", subrayó la viceministra.

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Detalló que hay 18 áreas en promoción para desarrollar proyectos de hidrocarburos, con 18 convenios de evaluación técnica vigentes y cinco cuencas actualmente en producción en las áreas de Tumbes, Talara, Sechura, Ucayali y Marañón.

Acotó que, en recursos prospectivos, Perú cuenta con un potencial para desarrollar más de 35.000 millones de barriles de petróleo, debido a las estimaciones de grandes cantidades de crudo en los trenes gasíferos de la Costa Norte y del área del Ucayali.

Para lograr estos objetivos, agregó que el Ejecutivo está trabajando para modernizar el marco normativo en el subsector hidrocarburos.

Precisó que este proceso incluirá el rediseño de la permisología en actividad de exploración- sin relajar estándares ambientales- la actualización de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la implementación de la Ventanilla Única de Hidrocarburos, para evitar duplicidades y unificar criterios entre las diversas entidades sectoriales.