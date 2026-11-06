ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
06 de noviembre de 2026 - 17:55

Guatemala avala un nuevo partido de izquierda de cara a las elecciones de 2027

Imagen sin descripción

Ciudad de Guatemala, 6 nov (EFE).- Las autoridades electorales de Guatemala avalaron la inscripción de una nueva fuerza política de izquierda con miras a las elecciones generales de 2027, lo que supone el retorno institucional de los movimientos sociales y de bases campesinas tras quedarse sin representación parlamentaria en los comicios de 2023.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La agrupación Dignidad, articulada en torno a organizaciones comunitarias, indígenas y campesinas, informó este viernes en rueda de prensa que fue notificada por el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco sobre su validez jurídica para competir en los próximos comicios.

En las elecciones de 2023 la anterior plataforma de estas organizaciones, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), fue cancelado por no alcanzar la cuota mínima de votos ni obtener escaños parlamentarios.

"El Tribunal Supremo Electoral nos ha notificado mediante resolución que ordena nuestra inscripción como partido político Dignidad (...) Somos una organización política popular, comunitaria y revolucionaria. Revolucionaria porque cuestionamos las estructuras que reproducen la explotación, el racismo y la exclusión", declaró el secretario general provisional, Gabriel Romero.

Por su parte, el secretario adjunto de la agrupación, Cristian Sánchez, enfatizó que la propuesta busca refundar el Estado a través de un proceso constituyente.

"Nuestra propuesta de un Estado popular y plurinacional expresa esa convicción. Desde ese pensamiento nuestros estatutos plantean una asamblea constituyente popular y plurinacional para fundar un nuevo Estado", afirmó Sánchez.

Con esta inscripción, Guatemala suma 28 partidos políticos autorizados para competir en las elecciones de 2027, mientras que otros 17 comités en formación deberán concluir su trámite de aprobación antes del 22 de enero próximo, fecha prevista para la convocatoria oficial a los comicios.

El país centroamericano prevé celebrar sus elecciones generales el 27 de junio de 2027 para renovar la Presidencia, 160 diputaciones al Congreso, 20 escaños al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 340 alcaldías, reservando el 22 de agosto para una eventual segunda vuelta presidencial de ser necesaria.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
02
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
03
Economía
BCP pone a circular el nuevo billete de G. 100.000: qué cambia y qué pasa con el anterior
Ver más
04
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más
05
Policiales
Exdirectivos de Ueno Bank ya están en la ex-Tacumbú
Ver más

Te puede interesar