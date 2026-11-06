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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 16:40

Guterres encarga al ruso Ivanko la liquidación de la misión de ONU en el Sáhara Occidental

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Nueva York, 6 nov (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, encargó al diplomático ruso Alexander Ivanko la liquidación de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso).

Por EFE
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El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, explicó este viernes en su rueda de prensa diaria que Ivanko estará al frente del desmantelamiento de la misión en el terreno, guiado por los funcionarios en Nueva York.

El diplomático ruso ha sido representante especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental y jefe de la Minurso desde agosto de 2021.

Su mandato concluyó con el cese de las operaciones de la misión.

La ONU dio inicio a las labores de liquidación después de que el pasado 30 de octubre la misión no fuera renovada tras vetos cruzados de Estados Unidos y Rusia a las propuestas para extender el mandato.

"Las actividades de liquidación incluirán la repatriación de los observadores militares desde las bases de operaciones y la retirada o eliminación adecuada del equipo y los activos propiedad de las Naciones Unidas", apuntó Dujarric.

Desplegada desde 1991, la misión tenía como principal objetivo organizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, disputado entre Marruecos y el independentista Frente Polisario, apoyado por Argelia, desde la retirada de España en 1975.

La ONU anunció esta semana que prevé repatriar a unos 160 observadores militares y retirar a aproximadamente 180 empleados civiles y personal asociado como parte del proceso de liquidación de la misión.

El territorio está dividido por un muro construido por Marruecos que separa la zona de control marroquí -donde se concentra la mayor parte de la población y de los recursos- y las zonas orientales consideradas como "zona de amortiguamiento (Buffer Zone)" de carácter desmilitarizado.

La Minurso actuaba como observador para documentar incidentes sobre el terreno, sobre todo desde 2020, cuando el Polisario se desvinculó unilateralmente de los acuerdos de alto el fuego con Marruecos.

Marruecos se ha comprometido a respetar el alto el fuego pactado en 1991, aunque algunos observadores apuntan que la ausencia de un mecanismo de vigilancia de la ONU puede tener consecuencias militares favorables a Rabat.

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