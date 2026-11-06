Italia suma 61 muertos por el virus del Nilo Occidental y roza los 800 casos este año

De los 790 casos registrados hasta el pasado días 3, 424 corresponden a la forma neuroinvasiva, la más grave de la enfermedad, entre los que se incluyen cinco importados desde Maldivas, Francia, Bélgica, Grecia y Países Bajos.

Asimismo, se han identificado 96 casos asintomáticos a través de controles en donantes de sangre, 264 cuadros febriles (dos de ellos importados de Burkina Faso y Grecia), cinco casos con sintomatología diversa y un caso asintomático adicional.

Entre los 61 fallecimientos notificados hasta la fecha figura una persona cuyo contagio fue importado.

La tasa de letalidad, calculada exclusivamente sobre los casos neuroinvasivos autóctonos confirmados, se sitúa en el 14,3 %, lo que representa un descenso respecto al 19,6 % anotado en el mismo periodo de 2025.

El virus, transmitido por mosquitos del género Culex y con aves migratorias y gaviotas como reservorios principales, está presente actualmente en 88 provincias distribuidas en 20 regiones del país.

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En el mismo intervalo temporal, el sistema de vigilancia del ISS ha detectado 19 casos del virus Usutu.

El país acumula también 376 casos confirmados de dengue, 76 de ellos autóctonos, distribuidos en cinco focos de transmisión local y dos casos aislados sin vínculo epidemiológico conocido.

El resTo de casos son importados, principalmente con origen en Maldivas, en un 51 %.

Por último, el boletín contabiliza 30 casos de fiebre chikungunya (uno autóctono y el resto asociados a viajes, un 34 % de ellos a Seychelles) y cuatro de virus del Zika, todos ellos importados.

En ninguna de estas tres infecciones se han producido víctimas mortales.