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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 19:10

Juez de EEUU concede la libertad bajo fianza al padre de Meghan Markle, según CNN

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Miami (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Un juez federal de Estados Unidos concedió a Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, la libertad bajo fianza, tras ser arrestado este viernes por un cargo de posesión de pornografía infantil.

Por EFE
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El juez federal Thomas Wilson, del distrito central de Florida, ordenó su liberación y le impuso bajo arresto domiciliario, según la cadena CNN.

Según la citada fuente, Markle Sr. no podrá viajar fuera del distrito medio de Florida ni del distrito central de California, ante el que se espera que comparezca próximamente.

El acusado, de 82 años, fue arrestado por agentes del FBI este viernes en la localidad de Lakeland, en Florida, donde vivía en una clínica especializada en el cuidado de la demencia.

Markle Sr. está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, "incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad", informó en un comunicado el primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Bill Essayli.

El FBI reveló que halló aproximadamente 78 artículos, incluyendo diapositivas, negativos de película y libros que contenían material presuntamente sexualmente explícito en dos depósitos del área de Los Ángeles que el acusado alquiló durante casi dos décadas.

Este descubrimiento se produjo a raíz de la apertura de una investigación en Filipinas, donde Markle Sr. vivió hasta mediados de 2026, antes mudarse a Lakeland.

En Filipinas, las autoridades habían intervenido cerca de 7.500 fotografías y un video, todos de menores de edad, niños y niñas, de ascendencia asiática, latina y europea, con edades de entre 10 y 11 años, en la residencia de Markle Sr. en la ciudad de Cebú, tras una denuncia de uno de los hijos del arrestado, Thomas Markle Jr.

De ser declarada culpable, Markle Sr. se enfrentaría a una pena máxima legal de 20 años de prisión federal.

Meghan Markle aseguró el pasado 23 de octubre en una carta remitida al medio británico 'The Sun' que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre, después de que la Policía británica se las trasladara, y que por eso cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.

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