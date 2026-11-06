La actividad industrial de Argentina subió un 0,7 % en septiembre

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en septiembre el índice de producción industrial manufacturero cayó 1,8 % con respecto al mismo mes de 2025, luego de haber registrado en agosto pasado un descenso interanual del 3,2 %.

En los primeros nueve meses de 2026, la actividad industrial acumuló una contracción del 2,6 %.

De acuerdo con el informe del Indec, diez de las 16 ramas industriales incluidas en la medición oficial registraron en septiembre caídas en términos interanuales, entre las que resaltaron las de Maquinaria y equipo (-26,8 %), Otros equipos, aparatos e instrumentos (-22 %) y Prendas de vestir, cuero y calzado (-5,3 %).

Las mejoras destacadas fueron las de Sustancias y productos químicos (+3,9 %), Madera, papel, edición e impresión (+6,4 %) y Otros equipos de transporte (+11 %).

El informe oficial no ofrece datos sobre el desempeño de cada sector respecto al mes anterior.

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El año pasado, la industria argentina acumuló un crecimiento de apenas el 1,6 %, desde un desplome del 9,4 % en 2024.