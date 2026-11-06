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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 19:20

La Bolsa de México avanza un 2,25 % en la semana y el IPC sube a 71.393,57 unidades

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Ciudad de México, 6 nov (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este viernes un 0,43 %, su cuarta alza consecutiva, para cerrar la semana con un avance acumulado del 2,25 % y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, subió a las 71.393,57 unidades.

Por EFE
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Con ese registro, el índice mexicano suma cuatro avances en las últimas cinco semanas.

"El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos a nivel global", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la semana con una ganancia del 2,25 % para sumar cuatro avances en las últimas cinco semanas".

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, resaltaron las ganancias semanales de las emisoras: Volaris (+23,45 %), Televisa (+13,33 %), Chedraui (+12,55 %), Alsea (+9 %) y Gruma (+8,02 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que con el movimiento de este viernes registra un rendimiento del 2,25 % en lo que va de noviembre y de 10,94 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,64 % frente al dólar al pasar de 18,75 a 18,63 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 211,2 millones de títulos por un importe de 20.647 millones de pesos (unos 1.108 millones de dólares).

De las 816 firmas que cotizaron en la jornada, 349 terminaron con sus precios al alza, 446 tuvieron pérdidas y 21 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el 8,05 %; del conglomerado industrial Grupo Kuo (KUO B), con el 6,83 %, y de la distribuidora de medicamentos Genomma Lab (LAB B), con el 5,56 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el -2,97 %; de la firma de suministro y transporte de gas natural Esentia (ESENTIA II), con el -2,93 %, y de la entidad Financiera Independencia (FINDEP), con el -2,74 %.

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