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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 18:30

La Bolsa de São Paulo acumula en la semana una subida del 0,34 % tras perder el 18,1 %

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São Paulo, 6 nov (EFE).- La Bolsa de São Paulo acumuló esta semana una subida del 0,34 %, con lo que recuperó una mínima parte de las pérdidas por el 18,1 % que encajó la semana anterior en una reacción negativa del mercado a la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por EFE
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Pese a que el parqué paulista se tranquilizó tras seis jornadas consecutivas de pérdidas y esta semana cerró con subidas tanto el miércoles (1,23 %) como este viernes (1,39 %), los inversores siguen a la espera de que el líder progresista anuncie medidas de ajuste fiscal para hacer frente al elevado déficit en las cuentas públicas.

El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, terminó la jornada de este viernes en los 168.498 puntos tras una sesión de corrección, con subidas generalizadas, en la que los inversores apostaron por acciones que acumularon elevadas pérdidas en los últimos días.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,36 % frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,5082 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Tras haber acumulado una depreciación del 9,0 % la semana pasada igualmente en reacción negativa a la reelección de Lula, el real siguió perdiendo terreno y esta semana acumuló una bajada del 1,17 % frente al dólar.

Pese a que los precios del petróleo cerraron este viernes con una mínima recuperación en los mercados internacionales, acumularon una bajada del 12 % en la última semana tras la victoria del partido Demócrata en las legislativas de Estados Unidos, lo que volvió a impactar las acciones de la petrolera Petrobras, tradicionalmente entre las más negociadas en Brasil.

Los papeles preferenciales de la petrolera brasileña cerraron con una bajada del 1,50 %, que fue compensada por la subida del 1,87 de los ordinarios del gigante minero Vale, el otro título estrella en el parqué paulista.

Las acciones del Ibovespa que cerraron con las mayores subidas este viernes fueron las ordinarias del fabricante de etanol Cosan, con un salto del 10,4 %, seguidas por las ordinarias de la red de tiendas de confecciones C&A Modas (+9,01 %) y por los ordinarias de la constructora MRV (+8,05 %)

En la punta contraria, los títulos del Ibovespa que terminaron el día con las mayores bajadas fueron los ordinarios de la petroquímica Ultrapar, con una bajada del 2,88%, seguidos por los ordinarios de la petrolera Petrorio (-2,34 %) y por los ordinarios del fabricante de cosméticos Natura (-2,24 %).

El volumen negociado en la jornada fue de 32.059,6 millones de reales (unos 5.820 millones de dólares o unos 5.222,5 millones de euros) en más de 4,5 millones de operaciones.

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