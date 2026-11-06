La Fiscalía de Bolivia investiga la muerte de un bebé presuntamente asfixiado por su madre

El suceso ocurrió en una comunidad del municipio rural de Tinguipaya, en Potosí (suroeste) y fue reportado recientemente al Ministerio Público, informó a los medios el fiscal departamental de esa región, Pablo Manrique.

Según la información preliminar, la madre del menor, una joven de 22 años, señaló inicialmente que el martes en la noche, el niño cayó de su cama mientras jugaba, pero todavía estaba con signos vitales, explicó Manrique.

Al día siguiente, la mujer fue a realizar sus actividades y se llevó al niño cargado en su espalda en un aguayo o tela indígena, y luego se dio cuenta de que el niño "no se movía y estaba frío", por lo que intentó "reanimarlo" sin éxito.

El fiscal indicó que, al ver que el niño estaba sin vida, la mujer "se fue a buscar un cementerio", pero las autoridades indígenas de la comunidad "se han percatado de esta situación irregular y convocaron al personal médico" del lugar, que verificó que el menor tenía hematomas en el cuerpo, "como si hubiera sufrido una agresión física".

La autopsia determinó como causa de la muerte una "asfixia mecánica externa por sofocación manual, es decir, se ha obstruido las vías respiratorias de la víctima" y también confirmó que el bebé "ha sufrido agresión física previa", señaló.

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La madre quedó detenida como "presunta autora" del infanticidio y las investigaciones continúan "para determinar cómo se han suscitado los hechos", agregó Manrique.

Un cuadro estadístico difundido por la Fiscalía muestra que con este caso, ya son 25 los infanticidios reportados en Bolivia entre el 1 de enero y el 5 de noviembre, de los que ocho ocurrieron en la región central de Cochabamba, cinco en Santa Cruz e igual número en Potosí.

En 2025, Bolivia registró 81 feminicidios y 29 infanticidios, según datos del Ministerio Público.