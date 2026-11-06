ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
06 de noviembre de 2026 - 12:35

La OMS lanza un movimiento internacional para recuperar la confianza en la ciencia

Imagen sin descripción

Ginebra, 6 nov (EFE).- Con el fin de restablecer la confianza de las sociedades en la ciencia como base de la salud en un contexto de desconfianza y desinformación, que se aceleró con la pandemia de la covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó este viernes el "Movimiento Juntos por la Ciencia y la Salud".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

A través de una movilización de las entidades regionales de la OMS en todo el mundo, este movimiento busca impactar en las comunidades, pero también en quienes toman las decisiones sobre las políticas sanitarias y en la figura que aún conserva un capital de confianza cuando se sufre de un problema de salud: el médico y el personal sanitario en general.

"Un avance en el que la gente no cree, al que no puede acceder o que no entiende nunca logrará todo su potencial, como por ejemplo con las vacunas", explicó la científica en jefe de la OMS, Sylvie Briand, al exponer a los periodistas los objetivos de este movimiento.

Los sondeos indican que, a nivel mundial, la confianza de la gente se ha erosionado con respecto al periodo previo a la pandemia y se ha ampliado la brecha entre el conocimiento de la ciencia que las personas pueden tener y su percepción del beneficio que obtienen de ella.

A pesar de esto, un 72 % de personas todavía cree de manera general en los científicos, recalcó Briand.

"Si la ciencia avanza, pero millones de personas no ven los beneficios en sus propias vidas, no nos sorprendamos de que empiecen a preguntarse a quién sirve en realidad la ciencia", agregó.

La OMS sostiene que el hecho de que la gente tenga acceso a más información que nunca no significa que sea información de calidad, mientras que la desinformación intencional y las informaciones erróneas circulan a una velocidad sin precedentes, todo lo cual genera confusión y escepticismo.

En este contexto, la OMS recordó que está en diálogo con las plataformas digitales ya que "una parte de la desinformación tiene que ver con los algoritmos desarrollados con fines comerciales y no de salud púbica (...) , que tienen tendencia a orientar a la gente a información no verificada o falsa".

Teniendo también en cuenta esta problemática, la organización coordina a partir de la próxima semana en todos los continentes una serie de eventos, en los cuales se abordarán los temas que sean importantes para cada región y país, de una manera que sea fácil de entender de acuerdo a la realidad de cada lugar.

"Queremos comunicar mejor la ciencia, que se puedan compartir informaciones y democratizar la ciencia más rápidamente" y así evitar situaciones como la de Estados Unidos, que enfrenta su peor brote de sarampión en treinta años debido al declive en la cobertura de vacunación.

Una de las acciones principales dentro de la campaña de la OMS será formar a los profesionales de la salud para que puedan estar al día sobre las innovaciones sanitarias y transmitir a los pacientes y sus familiares información fiable.

"Ellos siguen siendo considerados como una fuente creíble de información y sus mensajes transmiten confianza", explicó Briand.

Lo
más leído
del día

01
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
02
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
05
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más

Te puede interesar