La OMS lanza un movimiento internacional para recuperar la confianza en la ciencia

A través de una movilización de las entidades regionales de la OMS en todo el mundo, este movimiento busca impactar en las comunidades, pero también en quienes toman las decisiones sobre las políticas sanitarias y en la figura que aún conserva un capital de confianza cuando se sufre de un problema de salud: el médico y el personal sanitario en general.

"Un avance en el que la gente no cree, al que no puede acceder o que no entiende nunca logrará todo su potencial, como por ejemplo con las vacunas", explicó la científica en jefe de la OMS, Sylvie Briand, al exponer a los periodistas los objetivos de este movimiento.

Los sondeos indican que, a nivel mundial, la confianza de la gente se ha erosionado con respecto al periodo previo a la pandemia y se ha ampliado la brecha entre el conocimiento de la ciencia que las personas pueden tener y su percepción del beneficio que obtienen de ella.

A pesar de esto, un 72 % de personas todavía cree de manera general en los científicos, recalcó Briand.

"Si la ciencia avanza, pero millones de personas no ven los beneficios en sus propias vidas, no nos sorprendamos de que empiecen a preguntarse a quién sirve en realidad la ciencia", agregó.

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La OMS sostiene que el hecho de que la gente tenga acceso a más información que nunca no significa que sea información de calidad, mientras que la desinformación intencional y las informaciones erróneas circulan a una velocidad sin precedentes, todo lo cual genera confusión y escepticismo.

En este contexto, la OMS recordó que está en diálogo con las plataformas digitales ya que "una parte de la desinformación tiene que ver con los algoritmos desarrollados con fines comerciales y no de salud púbica (...) , que tienen tendencia a orientar a la gente a información no verificada o falsa".

Teniendo también en cuenta esta problemática, la organización coordina a partir de la próxima semana en todos los continentes una serie de eventos, en los cuales se abordarán los temas que sean importantes para cada región y país, de una manera que sea fácil de entender de acuerdo a la realidad de cada lugar.

"Queremos comunicar mejor la ciencia, que se puedan compartir informaciones y democratizar la ciencia más rápidamente" y así evitar situaciones como la de Estados Unidos, que enfrenta su peor brote de sarampión en treinta años debido al declive en la cobertura de vacunación.

Una de las acciones principales dentro de la campaña de la OMS será formar a los profesionales de la salud para que puedan estar al día sobre las innovaciones sanitarias y transmitir a los pacientes y sus familiares información fiable.

"Ellos siguen siendo considerados como una fuente creíble de información y sus mensajes transmiten confianza", explicó Briand.