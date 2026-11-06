Maluma iniciará en Bogotá su gira mundial 2027 en la que recorrerá más de sesenta ciudades

La gira, denominada 'Loco X Volver World Tour 2027', toma el nombre de su séptimo álbum de estudio, 'Loco X Volver', publicado en mayo pasado, e incluirá tanto las canciones de esta producción como los principales éxitos de su carrera.

El anuncio fue realizado en el Aeropuerto Internacional de Miami (Estados Unidos), donde el artista, cuyo nombre de pila es Juan Luis Londoño Arias, ofreció una presentación sorpresa junto a sus músicos e interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos 'Hawái', 'Felices los 4' y 'Según quién'.

La gira mundial del año entrante del artista antioqueño incluye paradas en ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, Córdoba, Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Quito y Ciudad de México, además de destinos europeos como Madrid, Barcelona, París, Berlín, Lisboa y Milán. También llegará a Rabat, en Marruecos, y a numerosas ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Producido por las compañías Fenix Entertainment y Cárdenas Marketing Network (CMN), el tour contará con un nuevo concepto escénico y una propuesta visual desarrollada especialmente para el espectáculo.

"Esta gira es mi manera de agradecerles y recordarles que, sin importar qué tan lejos lleguemos, donde esté mi gente, siempre estaré en casa", expresó Maluma -en el comunicado de presentación-.

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El cantante, nacido en Medellín, ha consolidado su presencia internacional con giras que lo han llevado a escenarios como el Madison Square Garden de Nueva York y el Kaseya Center de Miami.

La gira de 2027 llega una década después de 'Maluma World Tour 2017', la primera del gira mundial del artista colombiano que sumó 105 conciertos y más de un millón de entradas vendidas.

Con 'Loco X Volver', Maluma busca reencontrarse con sus seguidores y llevar su música a nuevos escenarios, en un recorrido que tendrá como punto de partida su país natal.