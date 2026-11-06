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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 16:50

Mamdani considera que resultados electorales de EEUU repercutirán "mucho" en Puerto Rico

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San Juan, 6 nov (EFE).- El alcalde de la ciudad de Nueva York, el demócrata socialista Zohran Mamdani, afirmó este viernes que los resultados favorables para los demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos repercutirán "mucho" en Puerto Rico, tras mantener una reunión en San Juan con la Federación Hispana.

Por EFE
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Mamdani aseguró en una rueda de prensa en la sede de la organización sin ánimo de lucro El Puente, ubicada en el barrio de clase trabajadora de Río Piedras, que "lo que aquí en Puerto Rico se describe como una crisis natural es, en realidad, una crisis política, resultado de decisiones políticas", por ser un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, un estatus que muchos consideran colonial.

En el evento de SOMOS, que congrega anualmente a políticos hispanos y neoyorquinos, Mandani estuvo acompañado por la recién reelegida como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien coincidió con el alcalde en que tras los resultados de estas elecciones, se abre un nuevo capítulo para Puerto Rico, a pesar de que los puertorriqueños no pudieron votar en los comicios.

"Lo que hemos visto en los últimos dos años es realmente un abandono de ese compromiso y esperamos que todas esas heridas se curen, asegurándonos de seguir aportando recursos para la resiliencia, proyectos de energía, construcción, así como para la restauración de la asistencia sanitaria y los programas nutricionales", subrayó la gobernadora.

"Así que diría que es un nuevo día para Puerto Rico tras estas elecciones", agregó.

SOMOS Inc. es una organización no partidista y sin fines de lucro que une a la comunidad latina, promoviendo la conciencia y la acción para mejorar el estatus socioeconómico y cívico de los latinos dentro y fuera del estado de Nueva York, en colaboración con la Asamblea Estatal de la ciudad.

En el marco de esta reunión, se anunció que la Federación Hispana (HF, por sus siglas en inglés) y el Banco Federal de Préstamos Hipotecarios de Nueva York (FHLBNY, en inglés) establecieron una nueva alianza con un compromiso inicial de 280.000 dólares para fortalecer la infraestructura de los centros de resiliencia, liderados por la comunidad en todo Puerto Rico.

Durante el encuentro, las autoridades neoyorquinas escucharon los reclamos de las comunidades puertorriqueñas frente a la gentrificación, la crisis en el sistema energético, las interrupciones en el servicio de agua y las redadas migratorias orquestadas por la Administración de Donald Trump, que afectan a la población.

"Hemos escuchado testimonios de personas que no quieren dejar sus casas por miedo al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), aquí en Puerto Rico. Esas son las mismas historias que escuchamos en la ciudad de Nueva York", aseveró Mamdani y afirmó que el vínculo entre Nueva York y el archipiélago "es inquebrantable".

"Tanto a la gobernadora como a mí nos preocupa profundamente la seguridad pública; Y una de las razones por las que me opongo tanto a las medidas de control de inmigración de ICE es porque no contribuyen en absoluto a esa seguridad. De hecho, la amenazan", enfatizó el alcalde neoyorquino.

Tras la conferencia, Mamdani asistió a la "jummah", la oración congregacional que los musulmanes realizan cada viernes al mediodía y después participará en la mesa redonda de la Fundación La Brega y Fuerza sobre el Proyecto Esencia y el movimiento 'PR No Se Vende'.

El polémico proyecto 'Esencia' ha desatado gran descontento entre los puertorriqueños porque, financiado por Three Rules Capitol y Reuben Brothers, pretende construir en una reserva natural de Cabo Rojo, en el oeste de Puerto Rico, 900 viviendas, cinco hoteles de lujo, dos campos de golf, una villa de artistas, centro de traumas y una escuela.

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