México busca cuadruplicar la producción de insumos farmacéuticos en cinco años

El funcionario vinculó esta estrategia con los esfuerzos para reducir la dependencia exterior de materias primas petroquímicas estratégicas y principios activos farmacéuticos, los componentes que permiten a los medicamentos producir sus efectos.

“La meta es, en los próximos 5 años, reducir esa dependencia y producir en México tres, cuatro veces más de lo que estamos produciendo hoy”, declaró ante medios.

Ebrard explicó que el objetivo requiere coordinación con las industrias petroquímica y farmacéutica, y situó a esos sectores, junto con los dispositivos médicos, entre los futuros motores del crecimiento mexicano.

El anuncio se realizó en el marco del Distrito Tlalpan, un proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey para conectar hospitales, universidades y empresas, y llevar descubrimientos científicos del laboratorio a las pruebas clínicas y su desarrollo comercial.

La inversión comprende 225 millones de dólares para la expansión de la empresa mexicana de investigación clínica Avant Santé y 20 millones para un centro de medicina predictiva del Tecnológico de Monterrey.

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El componente de Avant Santé contempla 50 millones de dólares en una primera etapa, 75 millones en una segunda y 100 millones asociados a empresas emergentes en etapa inicial, con crecimiento previsto conforme se sumen nuevos proyectos.

La compañía instalará un centro de innovación y aceleración clínica y una unidad de suministros que ofrecerá servicios de importación, exportación, etiquetado, almacenamiento y ensamblaje de equipos de laboratorio, con el objetivo de sustituir compras al exterior.

Una segunda etapa prevé servicios de diagnóstico molecular, genómica y análisis de muestras, además de integrar aproximadamente seis empresas de investigación y desarrollo de formulaciones y una unidad de fabricación de insumos para ensayos clínicos.

Por su parte, el centro del Tecnológico priorizará indicadores biológicos para detectar tempranamente cáncer de próstata y pulmón, así como investigaciones sobre enfermedades neurodegenerativas y cardiometabólicas, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ebrard destacó que el distrito permitirá aprovechar una comunidad de unos 25.000 profesionales médicos y conectar su conocimiento con empresas capaces de desarrollar tratamientos.

Estimó que su impacto económico podría alcanzar al menos 30.000 millones de pesos (unos 1.612,9 millones de dólares) entre 2027 y 2030, considerando otras inversiones programadas.

La ficha sitúa el proyecto dentro del Plan México, que busca elevar la investigación clínica a 2.000 millones de dólares anuales y fortalecer la capacidad nacional para desarrollar nuevas terapias, además de atraer proyectos de investigación de empresas mexicanas e internacionales.