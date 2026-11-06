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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 23:20

Mueren tres policías y un diputado resulta herido tras un ataque armado en Guatemala

Imagen sin descripción

Ciudad de Guatemala, 6 nov (EFE).- Tres agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala murieron este viernes en un ataque armado contra la caravana del legislador guatemalteco Julio César Portillo, quien resultó herido, informaron las autoridades.

Por EFE
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El atentado fue perpetrado por hombres no identificados en una zona del departamento (provincia) de Zacapa, por el que Portillo fue elegido diputado para el período 2024-2028 con el partido Cabal (centroderecha), del que fue expulsado en abril de 2025 tras ser denunciado por presuntas exigencias de comisiones ilegales a alcaldes de esa provincia.

El departamento de Zacapa es considerado como un corredor estratégico para el tráfico transnacional de drogas y el crimen organizado.

El pasado 31 de octubre, y con miras a las elecciones de 2027, Portillo fue proclamado como nuevo integrante del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, derecha), liderado por la exprimera dama Sandra Torres (2008-2012) —tres veces candidata presidencial de la agrupación—.

El Ministerio de Gobernación (Interior) confirmó que los tres fallecidos pertenecen a la fuerza policial guatemalteca y que el legislador Portillo fue trasladado en estado estable a un centro hospitalario para recibir atención médica, sin que se precisara más sobre su condición ni la naturaleza de sus heridas.

"Los agentes respondieron al ataque en defensa de la vida del diputado, quien recibe atención en un centro de salud", informó el Ministerio de Gobernación a través de un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de los tres efectivos en cumplimiento del deber.

Zacapa enfrenta un recrudecimiento de la violencia armada, y a finales del pasado septiembre una matanza registrada en el municipio de Huité dejó un saldo de ocho personas asesinadas en un incidente que aún no ha sido esclarecido.

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