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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 12:40

New York Times negocia la compra de la aplicacion Letterboxd por 330 millones de dólares

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Nueva York, 6 nov (EFE).- The New York Times Company se encuentra en negociaciones exclusivas para adquirir Letterboxd, la popular red social y plataforma comunitaria para cinéfilos, en una operación valorada en aproximadamente 330 millones de dólares, según anunciaron medios locales en las últimas horas.

Por EFE
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Según fuentes cercanas a la operación citadas por The New York Times y Variety, el importe pactado supondría más de 20 veces las ganancias previstas de Letterboxd para 2026, calculadas en unos 15 millones de dólares.

Aunque las conversaciones están avanzadas, el acuerdo definitivo aún no se ha formalizado. De concretarse, se prevé que los cofundadores de la plataforma, Matthew Buchanan y Karl von Randow, continúen al frente de la gestión.

Fundada en Nueva Zelanda en 2011, Letterboxd cuenta con una comunidad activa de unos 30 millones de usuarios que catalogan, califican y reseñan películas.

De acuerdo con Variety, en la puja por su compra también mostraron interés en estudios como A24, Sony Pictures Entertainment, Netflix y Skydance, pero quedaron descartados conforme aumentaron las ofertas.

La eventual adquisición responde a la estrategia del diario neoyorquino de diversificar su catálogo de productos y servicios digitales —donde ya figuran el sitio deportivo The Athletic o el popular juego Wordle— con el objetivo de acelerar su meta de alcanzar 15 millones de suscriptores para fines de 2027. El rotativo cuenta ahora con 13,8 millones de suscriptores.

Letterboxd y The New York Times Company tienen modelos de negocio similares, ya que obtienen ingresos tanto por suscripciones como por publicidad.

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