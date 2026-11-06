Nuevo presidente de Paraguay promete compensar a afectados por el "descalabro financiero"

"Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", anunció Alliana en su primer mensaje al país, poco después de que en una sesión extraordinaria el presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, le impusiera la banda y el bastón de mando presidencial.

Alliana, hasta hoy vicepresidente, juró ante el Congreso como nuevo mandatario poco después de la destitución de Peña, en un juicio político, en medio de la tormenta que detonó en el país el cierre del Ueno bank, vinculado al ahora exgobernante.

La disolución de Ueno, ordenada el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP), golpeó a unos 2,94 millones de clientes, en su mayoría particulares y cajas de pensiones como el estatal Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos recursos permanecen congelados.

En ese contexto, Alliana ordenó que "se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencias por los menos favorecidos".

"No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión. Quiero resultados", subrayó.

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Además, al marcar distancia del estilo de Gobierno de su antecesor, apuntó que "en este periodo ya se hizo suficiente en el exterior".

"Yo voy a ser un presidente que se ocupa del Paraguay adentro. Pido a los ministros que viajar sea por una razón impostergable", agregó, al tiempo que expresó su "fidelidad" a los "postulados doctrinarios" del Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR), que ha gobernado más de siete décadas este país.

Con su posesión, Alliana completará el actual periodo de Gobierno, previsto hasta agosto de 2028.

Poco después prestó juramento como nuevo vicepresidente Antonio Barrios, que previamente dejó su curul como senador por el oficialismo.

El traspaso del poder se activó después de que Peña fue declarado culpable, en ausencia, en un juicio político al que fue sometido por sus vínculos con Ueno, que durante su gestión recibió millonarios fondos de instituciones estatales.

El jueves, la Cámara de Diputados de Paraguay rechazó la propuesta de abrir un juicio político contra Alliana, lo que despejó su camino como sucesor de Peña, de quien fue fórmula presidencial en las elecciones generales de 2023.

Antes de estallar el caso de Ueno bank, Alliana comunicó su decisión de desistir de su precandidatura presidencial de cara a los comicios internos del gobernante Partido Colorado en 2027 y a las elecciones generales de 2028.