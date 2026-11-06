ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
06 de noviembre de 2026 - 20:50

Nuevo presidente de Paraguay promete compensar a afectados por el "descalabro financiero"

Imagen sin descripción

Asunción, 6 nov (EFE).- El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció este viernes, tras jurar al cargo después de la destitución de Santiago Peña, que los afectados por el "descalabro financiero" como consecuencia del cierre de Ueno bank "serán compensados plenamente".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", anunció Alliana en su primer mensaje al país, poco después de que en una sesión extraordinaria el presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, le impusiera la banda y el bastón de mando presidencial.

Alliana, hasta hoy vicepresidente, juró ante el Congreso como nuevo mandatario poco después de la destitución de Peña, en un juicio político, en medio de la tormenta que detonó en el país el cierre del Ueno bank, vinculado al ahora exgobernante.

La disolución de Ueno, ordenada el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP), golpeó a unos 2,94 millones de clientes, en su mayoría particulares y cajas de pensiones como el estatal Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos recursos permanecen congelados.

En ese contexto, Alliana ordenó que "se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencias por los menos favorecidos".

"No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión. Quiero resultados", subrayó.

Además, al marcar distancia del estilo de Gobierno de su antecesor, apuntó que "en este periodo ya se hizo suficiente en el exterior".

"Yo voy a ser un presidente que se ocupa del Paraguay adentro. Pido a los ministros que viajar sea por una razón impostergable", agregó, al tiempo que expresó su "fidelidad" a los "postulados doctrinarios" del Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR), que ha gobernado más de siete décadas este país.

Con su posesión, Alliana completará el actual periodo de Gobierno, previsto hasta agosto de 2028.

Poco después prestó juramento como nuevo vicepresidente Antonio Barrios, que previamente dejó su curul como senador por el oficialismo.

El traspaso del poder se activó después de que Peña fue declarado culpable, en ausencia, en un juicio político al que fue sometido por sus vínculos con Ueno, que durante su gestión recibió millonarios fondos de instituciones estatales.

El jueves, la Cámara de Diputados de Paraguay rechazó la propuesta de abrir un juicio político contra Alliana, lo que despejó su camino como sucesor de Peña, de quien fue fórmula presidencial en las elecciones generales de 2023.

Antes de estallar el caso de Ueno bank, Alliana comunicó su decisión de desistir de su precandidatura presidencial de cara a los comicios internos del gobernante Partido Colorado en 2027 y a las elecciones generales de 2028.

Lo
más leído
del día

01
Economía
BCP pone a circular el nuevo billete de G. 100.000: qué cambia y qué pasa con el anterior
Ver más
02
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
04
Policiales
Exdirectivos de Ueno Bank ya están en la ex-Tacumbú
Ver más
05
Política
Juicio Político: “Hasta contra una tribu de indios perdimos”, dice abogado defensor
Ver más

Te puede interesar