Organizaciones latinas y demócratas rechazan ascenso de Miller a jefe de gabinete de Trump

Voto Latino, una organización dedicada a movilizar y registrar votantes hispanos, exigió la destitución inmediata de Miller, al que su presidenta y cofundadora, María Teresa Kumar, calificó de "supremacista blanco xenófobo" y responsabilizó de impulsar la agenda migratoria más restrictiva del Gobierno.

"El anuncio de hoy de que Stephen Miller será jefe de gabinete pone al artífice de la agenda de deportaciones masivas de la Administración al frente de toda la Casa Blanca", afirmó Kumar, quien sostuvo que los votantes, especialmente los latinos, propinaron un revés a Trump y a los republicanos en todo el país.

En la misma línea se pronunció America’s Voice, cuya directora ejecutiva, Vanessa Cárdenas, sostuvo que el nombramiento demuestra que Trump no tiene intención de modificar su estrategia migratoria después de las derrotas electorales.

"En lugar de escuchar, Trump culpó a su equipo y entregó un ascenso al arquitecto del caos, la crueldad y la indiferencia", señaló Cárdenas, quien responsabilizó a Miller de las actuaciones de agentes federales en comunidades de todo el país y pidió al nuevo Congreso que utilice sus facultades para limitar las operaciones de ICE.

También el senador demócrata por California Alex Padilla criticó la decisión y acusó al presidente de entregar las riendas de la Casa Blanca al responsable de algunas de las políticas migratorias "más crueles" de la historia reciente del país.

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Padilla mencionó la separación de familias, la detención de menores y las redadas en comunidades de todo Estados Unidos, y advirtió de que los demócratas recurrirán a mecanismos de supervisión, investigaciones y citaciones judiciales para exigir responsabilidades a la Administración.

Por su parte, la excongresista republicana Marjorie Taylor Greene, enemistada con el mandatario, presentó el anuncio como una noticia de última hora en sus redes sociales y adelantó que explicaría lo que, a su juicio, significa el movimiento para el futuro de la Casa Blanca.

Trump anunció que Miller, hasta ahora subjefe de gabinete y uno de sus principales asesores, asumirá el cargo el próximo lunes en sustitución de Susie Wiles, quien pasará a trabajar en la organización política del presidente.

Miller, de 41 años, ha sido uno de los principales arquitectos de la política migratoria de Trump desde su primera campaña presidencial, en 2016, y participó en el diseño de medidas como la separación de familias en la frontera y la ofensiva para ampliar las deportaciones.

Su ascenso se produce tres días después de que los demócratas lograran importantes victorias en las elecciones de medio mandato y recuperaran el control de ambas cámaras del Congreso, en unos comicios marcados por el descontento con la gestión económica y migratoria del Gobierno.