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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 18:35

Peña dice que renunció para evitar más daño y llama a recuperar la institucionalidad

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Asunción, 6 nov (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este viernes que presentó su renuncia para evitar más daño al país y contribuir a recuperar la tranquilidad, después de que el Senado iniciara un juicio político en su contra por presunto mal desempeño de funciones, en medio del escándalo por el cierre de Ueno bank.

Por EFE
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"No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal", escribió el mandatario en su cuenta de X, en un mensaje en el que también llamó a los paraguayos a unirse para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.

Peña presentó su dimisión el jueves, después de que el Senado abriera el proceso para destituirlo por las acusaciones relacionadas con el caso Ueno bank, una entidad que durante su Gobierno recibió millonarios recursos de instituciones públicas y cuyo cierre fue ordenado esta semana por el Banco Central de Paraguay (BCP).

"Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas", agregó el gobernante, quien consideró que es momento de unir esfuerzos para atender "con hechos y responsabilidad" a las personas afectadas por la crisis.

El mensaje se conoce mientras el Senado comienza su tercera sesión extraordinaria de este viernes para escuchar los argumentos de las partes y votar el juicio político, que puede terminar con la destitución de Peña.

El mandatario, quien asumió en agosto de 2023 para un periodo de cinco años, no compareció ante el Legislativo y estuvo representado por sus abogados, después de que la Cámara Alta rechazara su solicitud de una prórroga de 72 horas para preparar su defensa.

Peña permanece formalmente en el cargo debido a que el Congreso no pudo pronunciarse sobre su renuncia, presentada el jueves, por falta de cuórum. Por ello, el procedimiento de juicio político continúa adelante.

La crisis se desencadenó después de que el BCP ordenara el proceso de resolución o cierre de Ueno bank, entidad que controlaba los recursos de más de 2,9 millones de clientes y cuyo deterioro financiero ha puesto bajo escrutinio los vínculos entre el poder político y la institución.

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