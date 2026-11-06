Perú da prioridad a lucha contra minería ilegal y fiscalización ambiental, señala ministro

Huaroc destacó en un comunicado emitido este viernes por su despacho que estos resultados "reflejan el compromiso del sector con la protección del patrimonio natural y el desarrollo sostenible del país".

"Nuestro objetivo es consolidar un sector moderno, eficiente y cercano a la ciudadanía, que proteja nuestros recursos naturales y contribuya al desarrollo del país", sostuvo.

Al respecto, el Ministerio del Ambiente (Minam) detalló que, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), realizó 68 operativos contra la minería ilegal en siete áreas naturales protegidas de las regiones de Madre de Dios, Ica, Loreto y Cajamarca.

Estas acciones permitieron recuperar el 95 % de 1.041 hectáreas afectadas en la Reserva Nacional de Tambopata, en la amazónica Madre de Dios, liberar de la minería ilegal a la Reserva Nacional San Fernando, en la costera Ica, e inutilizar seis socavones en el Coto de Caza Sunchubamba, en la norteña Cajamarca.

El Ministerio señaló que las intervenciones se realizaron en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Marina de Guerra y el Ejército del Perú, con el apoyo de drones e imágenes por satelite "para fortalecer la vigilancia y el control territorial".

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El Minam también señaló que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) certificó 55 expedientes vinculados a inversiones por más de 10.000 millones de soles (2.906 millones de dólares), principalmente en las regiones de Arequipa, Cusco, Cajamarca, Lima, Lambayeque y Puno.

Además, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso multas por 110,5 millones de soles (32,1 millones de dólares) y concluyó 525 procedimientos administrativos sancionadores a 415 empresas.

Estos procedimientos fueron por infracciones relacionadas con descargas de aguas contaminadas con metales pesados, derrames de sustancias peligrosas, manejo inadecuado de residuos de emergencias ambientales e incumplimientos de obligaciones de cierre de componentes mineros y medidas de prevención y control ambiental.

El Ministerio informó que también ha presentado las directrices y el plan de trabajo para modernizar y reorganizar el sector en un plazo 120 días, con el objetivo de mejorar la eficiencia institucional y agilizar los servicios a la ciudadanía.

El proceso contempla 11 ejes estratégicos y mesas técnicas con todas las entidades del sector, con el respaldo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la cooperación alemana para el desarrollo GIZ.

"Esta modernización tiene como finalidad fortalecer la protección del patrimonio natural, la fiscalización ambiental y las inversiones sostenibles, con una gestión más eficiente y cercana a la ciudadanía", concluyó.