Perú limpia 179 kilómetros de cauces de ríos para prevenir daños por fenómeno de El Niño

El jefe de la ANA, Juan Carlos Castro Vargas, destacó -en el canal estatal TV Perú- que el Ejecutivo está haciendo "un enorme esfuerzo" para llegar a la meta de limpiar los ríos que podrían desbordarse en los próximos meses.

"Nuestro cronograma nos dice que de aquí a mes y medio estaremos culminando todo el proceso de descolmatación", manifestó Castro, al añadir que se ha terminado con esta labor en más de 117 puntos críticos.

El funcionario explicó que para realizar esta tarea a contra reloj participan varios ministerios, organismos y también el sector privado y sostuvo que los ríos han estado tan llenos de material y sedimentos que al ser arrastrados suponen "un peligro para toda la población".

“Tenemos todavía hasta mediados de diciembre y un poco más para culminar todo, porque los ríos van a comenzar a incrementarse cuando llueva en las zonas altas”, señalo Castro, al distinguir la situación que se suscita en ese tipo de lugares con las lluvias que caen en las ciudades.

El jefe de la ANA indicó que el trabajo de limpieza de cauces se inició en tramos que, por su mayor acumulación de materiales, presentaban mayor complejidad, como por ejemplo la represa Ejdos, en Piura, donde han extraído más de 500.000 metros cúbicos de material sedimentado "que no se había limpiado hace más de una década."

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Castro detalló que en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, ubicados en la costa norte del país y los tradicionalmente más afectados por El Niño, el avance es de un 50 %, mientras que en dos semanas se completará la labor en el departamento de Lima.

A raíz del fenómeno climático, 250 distritos en seis departamentos del Perú están en riesgo alto y muy alto de sufrir inundaciones y deslizamientos de lodo, a raíz de las lluvias intensas en la costa norte, en las ciudades de Lima y Callao, que concentran a un tercio de la población total, y en el sur del país.

Estos riesgos se agudizan en la norteña Piura, región limítrofe con Ecuador, porque ese departamento posee 305.935 hectáreas de cultivos, así como 1.717 kilómetros de vías en zonas susceptibles de inundaciones y deslizamientos.