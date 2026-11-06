Putin aborda próximas negociaciones trilaterales con su Consejo de Seguridad

"La próxima semana, el martes, comenzarán en los Emiratos Árabes Unidos conversaciones trilaterales sobre el asunto ucraniano, por lo que agradecemos a las autoridades de EAU", declaró Putin al inicio de una reunión retransmitida por la televisión.

El jefe del Kremlin destacó la "constante ayuda" del anfitrión de las negociaciones a la búsqueda de "una solución a la crisis ucraniana y resolución de los problemas humanitarios relacionados con los intercambios humanitarios".

Asimismo, enfatizó que en la reunión de hoy están presentes también los miembros de la delegación rusa que viajará a Abu Dabi.

Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que las conversaciones trilaterales, que tendrán lugar el martes y el miércoles de la semana que viene, estarán centradas en cuestiones de seguridad, como garantías para los bandos del conflicto.

Además, adelantó que las negociaciones, que se reanudan tras una pausa de más de diez meses, se celebrarían a puerta cerrada.