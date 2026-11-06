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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 16:10

República Dominicana condecora con Orden de Colón a historiadora española Carmen Iglesias

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Santo Domingo, 6 nov (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, condecoró a la directora de la Real Academia de la Historia (RAH) de España, Carmen Iglesias, por su trayectoria intelectual y aportes a la divulgación histórica, informó este viernes la Presidencia.

Por EFE
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Abinader otorgó el reconocimiento durante su viaje a España con motivo de su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebró el miércoles y jueves en Madrid.

El presidente dominicano premió a Iglesias con la Orden Heráldica de Cristóbal Colon en el grado de Gran Cruz con placa de plata "en reconocimiento a su trayectoria intelectual y aportes a la divulgación histórica", en un acto celebrado en la Embajada de la República Dominicana en Madrid, señaló la Presidencia en un comunicado.

El Gobierno dominicano valoró el rigor científico de Carmen Iglesias, su extensa producción intelectual, que reúne más de 200 publicaciones, y su labor como docente e investigadora, así como los premios recibidos durante su trayectoria profesional que "la han convertido en una de las figuras más destacadas" de la historiografía española contemporánea.

El trabajo de Iglesias "ha contribuido al conocimiento de las ideas políticas y su relación con las instituciones, así como a la transformación de las sociedades, comprendiendo las circunstancias de cada época y reconociendo las contradicciones propias de toda experiencia humana", expresó el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Miguel Reyes Sánchez, quien asistió al acto.

Reyes subrayó que la "convicción" de Iglesias adquiere "especial relevancia" para España y la República Dominicana, "naciones vinculadas por siglos de historia compartida, cuyo estudio requiere rigor científico, independencia de criterios y disposición al diálogo entre distintas perspectivas".

Iglesias aseguró que tras haber pertenecido por 20 años al Foro de América, recorrió "prácticamente todas las ciudades y los países de América Latina", al tiempo que agradeció a Abinader y a Reyes por el reconocimiento.

Carmen Iglesias Cano (Madrid, 1942) ocupó cátedras en varias universidades españolas y desde 2014 es directora de la española Real Academia de la Historia.

Entre sus obras más destacadas se encuentran 'El pensamiento de Montesquieu. Ciencia y filosofía en el siglo XVIII' (1984) y 'Razón, sentimiento y utopía' (2006). Su libro más reciente es 'El carácter es el destino. Historia, ideas y maestros' (2024).

Asimismo, ha sido comisaria de varias exposiciones, entre ellas 'Felipe II. Un Monarca y su época. La Monarquía Hispánica' (El Escorial, Madrid, 1998).

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