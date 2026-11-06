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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 21:05

Rival demócrata de congresista republicana Salazar cuestiona recuento de votos en Florida

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Miami (EE.UU.), 6 nov (EFE).- El candidato demócrata a la Cámara de Representantes estadounidense Elliott Rodríguez presentó este viernes una demanda federal para denunciar un conflicto de interés en el recuento de votos de su contienda contra la congresista republicana María Elvira Salazar, una de las de mayor interés nacional en Estados Unidos.

Por EFE
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Rodríguez, de origen cubano al igual que Salazar, exigió que se aparte del proceso la supervisora de elecciones del Condado de Miami-Dade, Alina García, a la que acusa de conflicto de interés por su cercanía con la congresista, quien ganó notoriedad nacional por criticar en campaña las deportaciones del presidente Donald Trump.

La querella, presentada en la Corte federal del Distrito Sur de Florida, alega que la "participación de García" en el recuento "plantea un riesgo de parcialidad grave y objetivo, y violaría el derecho al debido proceso de Rodríguez consagrado en la Decimocuarta Enmienda".

Como evidencia, la demanda señaló que García declaró, según el Miami Herald, que "María Elvira es la ganadora con o sin recuento" la noche de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el 3 de noviembre.

Además, indicó que la hija y el yerno de García, Alyn Fernández Fernández, representan de manera legal "a Salazar en relación con cualquier recuento de votos en el distrito 27", por lo que "este vínculo familiar crea un conflicto objetivo".

La demanda se produce tras confirmarse este viernes que habrá un recuento de votos en el disputado distrito de Miami porque Salazar aventaja por menos de 1.100 votos a Rodríguez, menos del 0,5 %, lo que obliga a que ocurra el proceso, según la ley de Florida.

Aunque los demócratas ya han asegurado la mayoría de la Cámara de Representantes con más de 250 escaños, según proyecciones de medios como CNN, la contienda despierta interés nacional porque Salazar acaparó los titulares con un anuncio de campaña en el que acusó a la política migratoria de Trump de ir "demasiado lejos".

El distrito 27 de Florida abarca la zona metropolitana de Miami y el 70 % de su población es latina, un grupo de votantes que se alejó de los republicanos por las deportaciones y el costo de vida, según coinciden las encuestas de salida.

Pese a que los demócratas ganaron en estados históricamente republicanos, como Texas, Iowa y Kansas, Florida se mantuvo como el mayor bastión del presidente Trump: el partido de derechas ganó todas las contiendas estatales, la del Senado, gobernador y el fiscal general.

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