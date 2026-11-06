RSF denuncia detención en Cuba de tres periodistas y "obstáculos al derecho a informar"

El director de RSF América Latina, Artur Romeu, expresó en un comunicado que estas detenciones "buscan intimidar a los periodistas que cubren asuntos de interés público", tras citar el caso Sánchez, a quien consideró "una de las figuras más emblemáticas del periodismo independiente cubano", que fuera detenida en la mañana de este jueves y liberada nueve horas después.

"Constituye además un ataque directo contra 14Ymedio, medio de referencia que continúa informando desde la isla pese a años de hostigamiento y represión", aseveró Romeu.

Remarcó, además, que "su liberación no disminuye en absoluto la gravedad de los hechos ni elimina la amenaza de procesamiento penal que Sánchez afirma haber recibido".

Indicó que en marzo, RSF denunció "las restricciones a su libertad de circulación y a la de otros periodistas, en un contexto de manifestaciones relacionadas con la crisis energética" en la isla.

"Las autoridades cubanas deben poner fin a estas prácticas, aclarar la situación judicial de Yoani Sánchez y liberar a otro periodista que continúa detenido, Henry Constantín. Informar no es un delito", reclamó el directivo de RSF.

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Sánchez fue detenida por la policía política cuando salía el jueves de su vivienda, ubicada en el barrio Nuevo Vedado, para hacer compras en el mercado del barrio, y logró enviar un mensaje a sus colegas en el que advirtió sobre su situación, según relató un reporte de 14Ymedio.

Nueve horas después, la periodista publicó un mensaje la red social X contando que había sido liberada y agradeciendo "la solidaridad y la difusión de la arbitraria detención".

Este viernes, Sánchez puntualizó que, "en los bajos" de su edificio en El Vedado habanero permanece "un operativo de la policía política" para impedirle "salir de casa", pero aseveró que "seguirá reportando y haciendo su trabajo".

RSF también señaló la detención esta semana de otros dos periodistas cubanos, Camila Acosta, del medio independiente CubaNet y corresponsal del diario español ABC y de Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet.

Ambos fueron liberados el mismo día de su detención, pero denunciaron la confiscación de sus teléfonos celulares durante un tiempo, así como maltratos y amenazas de encarcelamiento. Gamboa recibió, además, una multa de 3.000 pesos cubanos (3 dólares al cambio informal) por sus publicaciones en Internet.

La organización reiteró asimismo su preocupación por el también periodista independiente, Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba, quien permanece encarcelado desde el 16 de septiembre en Camagüey (centro).

RSF ha registrado al menos 19 detenciones anteriores del periodista y llamó la atención sobre su permanencia en una celda de castigo 15 días aislado, según informó la también periodista y pareja de Constantín, Alejandra García.

"En Cuba, la Constitución reserva al Estado la propiedad de los principales medios de comunicación, mientras que la Ley de Comunicación Social, aprobada en 2024, regula el panorama mediático. El país ocupa el puesto 160 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF", señaló el informe de la organización.