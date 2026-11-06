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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 17:00

Trump insiste en defender la guerra contra Irán por la supervivencia de Israel

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Washington, 6 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Israel y el conjunto de Oriente Medio "no existirían" si él "no hubiera impedido" a Irán tener un arma nuclear, el principal argumento que ha utilizado para justificar sus ataques contra la república islámica.

Por EFE
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En una publicación de su plataforma 'Truth Social', Trump dijo que se trata de una opinión que "nadie quiere decir, pero todo el mundo sabe que es verdad", una afirmación que llega después de las críticas al respecto de su vicepresidente, JD Vance.

Vance publicó este miércoles en 'X' que "la razón" por la que los republicanos perdieron las elecciones de medio mandato del pasado martes fue la guerra en Irán, pero también lamentó que según datos internos del Partido Republicano, el problema no fue la abstención sino que muchos de los que votaron por Trump en 2024 lo hicieron esta vez por los demócratas.

Trump llamó este viernes a Tamim bin Hamad Al Thani, el emir de Catar, país que media en la guerra en Irán, para abordar los "esfuerzos" que se están realizando para evitar una escalada en la región de Oriente Medio.

Durante la llamada, ambos conversaron "sobre los últimos avances en las iniciativas internacionales, especialmente los esfuerzos de Catar para acercar las posturas de las partes involucradas y apoyar el proceso de negociación, con el fin de allanar el camino hacia un acuerdo integral que ponga fin a la crisis y logre la seguridad y la estabilidad en la región", según informó la oficina del emir catarí en un comunicado.

Tras conocerse esta llamada, el barril del brent para entrega en enero cayó a primera hora de la mañana un 0,71 %, hasta los 97 dólares, después de llegar a subir durante la madrugada por encima de los 100 dólares.

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