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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 20:45

Trump reaparece en un acto de la NASA en Florida tras la derrota electoral republicana

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Washington, 6 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció este viernes en un acto público en Florida tras la derrota electoral de los republicanos en los comicios de medio mandato, donde defendió su gestión económica, reivindicó el liderazgo espacial estadounidense y anunció la creación de un gran recinto para exhibiciones aeronáuticas y aeroespaciales en el Centro Espacial Kennedy.

Por EFE
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Trump intervino en el UP.Summit, celebrado en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, como parte de MAX POWER, una exposición aeroespacial que reúne este fin de semana a empresas y representantes de la industria.

Su aparición se produce tres días después de que los demócratas lograran importantes avances en las elecciones de medio mandato, en las que los republicanos perdieron terreno en varios estados y contiendas clave.

El mandatario se refirió directamente a los resultados electorales, aunque rechazó asumir responsabilidad por el revés de su partido.

"Por cierto, yo no estaba en la boleta. (...) Porque si hubiéramos estado en la boleta, habríamos ganado", afirmó ante los asistentes, en una de sus primeras apariciones públicas tras los comicios.

En un discurso en el que volvió a defender los resultados de su Administración, Trump aseguró que Estados Unidos ha conseguido atraer 22,2 billones de dólares en inversiones y celebró la creación de 165.000 empleos en octubre, una cifra que presentó como superior a las expectativas.

El presidente anunció además que la antigua pista de aterrizaje de los transbordadores espaciales se convertirá en un recinto de unos 1.900 acres (770 hectáreas) para exhibiciones aeronáuticas y tecnológicas.

Prometió que en dos años Florida albergará "el mayor espectáculo aéreo del mundo", por encima de los salones internacionales de París, Reino Unido y Dubái, y que atraerá a cientos de miles de visitantes.

Trump aprovechó el acto para reiterar sus ambiciones espaciales, entre ellas establecer una base permanente en la Luna y enviar astronautas a Marte.

"Construiremos una presencia permanente en la superficie lunar, una base lunar", dijo, al tiempo que defendió el desarrollo de aeronaves supersónicas y sistemas de energía nuclear para futuras misiones espaciales.

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