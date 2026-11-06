Una niña de 7 años y un joven de 18 mueren en un siniestro de bus que conmociona a Francia

El autobús, que circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse y transportaba a 49 personas -entre ellas a 15 menores-, se salió de la carretera y chocó violentamente contra un árbol sobre las 7 hora local por causas aún desconocidas.

La envergadura del accidente fue tal que se movilizaron 102 bomberos, 58 vehículos y 50 gendarmes, así como cuatro helicópteros y ocho equipos del SMUR (servicio móvil de emergencias y reanimación).

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, colgó en X un mensaje de condolencias a los afectados: "Mis pensamientos están con sus familias y allegados, así como con todas las personas afectadas por esta tragedia. Mi agradecimiento a los bomberos, a los equipos médicos y a las fuerzas de seguridad movilizados sobre el terreno para socorrer a las víctimas".

El ministro de Transportes de Francia, Philippe Tabarot, se trasladó hasta Lent, localidad del departamento de Ain (este) donde se produjo el suceso, y habló del "enorme trauma" provocado por el siniestro, que recordó al sucedido en enero de 2025 en Châteaudun (centro).

Entonces, un bus escolar conducido por un chófer que dio positivo en cannabis se accidentó y provocó la muerte de una estudiante de 15 años, además de 20 heridos.

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Tabarot explicó que, de momento, el conductor del autobús siniestrado este viernes -él mismo herido y que tuvo que ser rescatado de entre los restos del vehículo- dio negativo en los primeros análisis de drogas que se le efectuaron. El de alcohol, obligatorio antes de arrancar, ya había dado negativo.

"El conductor, que ciertamente es joven y novel, ya había sido sometido a varios controles, en particular de estupefacientes; y no solo tras el siniestro de hoy, sino también hace ya tres semanas", señaló el ministro.

Asimismo, el autobús había pasado varias revisiones técnicas desde 2024 y la carreta del siniestro había contado con obras de mejoras recientemente. La Fiscalía de Bourg-en-Bresse abrió una investigación por homicidio vial.

"Habrá que esperar algún tiempo para formularle las preguntas de rigor y recabar las declaraciones de los testigos presenciales. Por tanto, esto requerirá algo de tiempo (...) No tengo la menor duda de que lo sabremos con mucha rapidez", indicó Tabarot, en alusión al conductor, actualmente hospitalizado.

El ministro asumió que lo vivido hoy es "un fracaso" y presentó sus disculpas.

"Intentamos recurrir a todos los medios modernos para que un accidente como el de hoy no vuelva a repetirse. Por desgracia, esta mañana ha sucedido, por lo que pido disculpas colectivamente (...) a los familiares de las víctimas, a los padres de los heridos y a los propios heridos", reconoció el titular de Transportes.

"No renunciaremos a hacer aún más seguro el transporte en autocar o en autobús en nuestro país, sea o no escolar", agregó.

Según los testigos recogidos por la prensa francesa, el sitio del impacto, tras una ligera curva a la derecha, no presentaba dificultades especiales meteorológicas a primera hora de la mañana.

El alcalde de Lent, Yves Cristin, indicó, no obstante, que "había algo de niebla y la carretera estaba mojada" y recordó que el lugar del siniestro es "bastante propensa" a los accidentes, normalmente por exceso de velocidad. El regidor descartó, en principio, esa última causa.