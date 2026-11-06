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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 18:35

Uruguay da la bienvenida al papa León XIV, "con los brazos y el corazón abiertos"

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Montevideo, 6 nov (EFE).- Uruguay recibió este viernes al papa León XIV con una ceremonia de bienvenida llevada a cabo en la Plaza Independencia de Montevideo, en la que el presidente del país austral, Yamandú Orsi, celebró la llegada del sumo pontífice a una "patria grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos".

Por EFE
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"Es un honor y privilegio poder recibirlo en esta región del mundo que ha pasado por procesos duros y dolorosos a la hora de la configuración de los Estados y sus instituciones. Pero hoy esta región es de los pocos rincones del mundo que no tiene guerras entre países", dijo en su discurso el mandatario.

Orsi también destacó que, en Uruguay, quienes fueron presidentes por los distintos partidos y el pueblo "pueden sentarse todos juntos, en paz y con alegría" a ofrecerle un abrazo de bienvenida.

El sumo pontífice se trasladó hasta allí desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco y al arribar fue recibido por Orsi, quien también lo había hecho en la terminal aérea.

Al bajar del papamóvil y mientras caminaba hacia el escenario, León XIV recibió una camiseta de la selección uruguaya de fútbol y varias cartas por parte de personas que se encontraban en el lugar.

Inmediatamente después, el máximo jerarca de la Iglesia católica saludó a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y a los exmandatarios Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou.

Uno de los aspectos centrales del encuentro -destacó Presidencia- fue la participación de organizaciones sociales y comunitarias que desarrollan su trabajo en distintas áreas.

Entre este abanico, hubo representantes de espacios de encuentro e integración para personas sintecho; de una iniciativa dedicada al bienestar y la salud mental de jóvenes y adolescentes; de un programa que acompaña personas que viajan desde el interior del país a Montevideo para continuar sus estudios, y de un servicio de alojamiento y atención integral para personas adultas con discapacidad y en situación de alta dependencia.

También, se hicieron presente delegados de una organización que cría, entrena y entrega gratuitamente perros de asistencia para personas ciegas y niños con trastorno del espectro autista; de una experiencia comunitaria que promueve la salud mental, la participación y los derechos a través de la comunicación, la cultura y la organización colectiva, y de una institución vinculada a la Federación Nacional de Hogares sin Fines de Lucro, dedicada al cuidado digno y humanizado de las personas mayores.

Por otra parte, el papa fue recibido por 65 integrantes del Coro Nacional, cuarenta del Coro Nacional Juvenil, cuarenta del Coro Nacional de Niños y unos cien músicos de la Orquesta Juvenil Nacional, quienes entonaron los himnos.

También fueron convocados para entonar las canciones Hallelujah y Botija de mi país.

Este último tema fue compuesto por el músico uruguayo fallecido este año Ruben Rada y su incorporación buscó integrar el candombe, género de raíz afrouruguaya que la Unesco declaró en el año 2009 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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