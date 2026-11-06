Vigilia del papa León XIV con 51.000 jóvenes en Perú contará con 16 ambulancias en estadio

El pontífice llegó este viernes a Uruguay, con lo que inició su primera gira por Latinoamérica del 6 al 16 de noviembre, que también lo llevará a Argentina y Perú, este último país donde ejerció más de veinte años de vida pastoral en lo que pasó de misionero a obispo, y del que adoptó su nacionalidad, que comparte con la estadounidense.

Las autoridades municipales y episcopales detallaron este viernes en una rueda prensa desde el propio Estadio Nacional las medidas de prevención que tendrá esta actividad del pontífice, para la que se esperan unos 51.000 jóvenes de entre 16 y 35 años.

Dentro del recinto, de 74 años de antigüedad, habrá 16 ambulancias, del total de entre 50 a 60 desplegadas en la capital peruana para la visita papal, que se produce tras la reciente operación a la que fue sometido el pontífice por un cáncer de pulmón.

A este dispositivo sanitario se le sumarán 850 profesionales de la salud, 50 brigadas de búsqueda activa y voluntarios de la asociación Amigos de León equipados con una mochila de emergencia, informó la representante de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud, Luisa Bringas.

Además, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció este jueves el despliegue de alrededor de mil agentes municipales, drones y cámaras de videovigilancia.

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No obstante, los cinco expedientes de las medidas de seguridad preparados para la visita del Santo Padre serán revelados el lunes, informó este viernes el gerente de Gestión de riesgo de desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Carlos Casaretto.

En materia de transporte, habrá más de mil autobuses y un implemento de ocho recorridos especiales de transporte convencional. En el Estadio Nacional, los servicios de transporte habilitados partirán vacíos del recinto.

Este acto multitudinario no contará con plazas de aparcamiento y solo va a tener accesibilidad 40 vehículos de la comitiva del vaticano de manera que el ingreso, que es gratuito, se realizará a pie mediante la presentación previa de un código QR. Las puertas del complejo se abrirán a partir de las 11:00 hora local (16:00 GMT).

Por su parte, el coordinador nacional de la visita del Papa a Perú de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Guillermo Inca, afirmó su deseo de "que la vigilia del Santo Padre con los jóvenes pueda ser un gran renacer para nuestros jóvenes y una luz para Perú, que busca unidad y paz".