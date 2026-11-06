Wall Street acumula pérdidas semanales tras las elecciones en EEUU y el batacazo de la IA

Al cierre de la sesión, el tecnológico Nasdaq repuntó un 1,09 %, hasta 24.579 puntos, y el selectivo S&P 500 avanzó un 0,31%, hasta 7.376 unidades, mientras que el Dow Jones de Industriales bajó un 0,46 %, hasta 51.285 enteros.

En el conjunto de la semana, el Nasdaq pierde un 3,4 %, el S&P 500 recorta un 2,7 % y el Dow Jones baja un 0,9 %.

Los mercados reaccionaron a las elecciones de medio mandato con un miércoles de euforia general y un 'jueves negro' enfocado en el sector tecnológico, que supusieron respectivamente la mejor y la peor jornada en bolsa desde abril de 2025, cuando los anuncios de política arancelaria de EE.UU. causaron volatilidad.

Las Siete Magníficas de la tecnología -Tesla, Nvidia, Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon y Apple- ganaron conjuntamente unos 600.000 millones de dólares en valor de mercado el miércoles, pero el jueves perdieron cerca de 1,1 billones.

Las acciones relacionadas con el sector de la IA, sobre todo las vinculadas a la parte de infraestructuras, chips y centros de datos, fueron las grandes perdedoras ante la expectativa de que este sector afronte regulaciones y dificultades para expandir sus centros de datos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Partido Demócrata controlará a partir de enero la Cámara de Representantes y el Senado, además de importantes gobernaciones como la de Texas, y su postura respecto a la IA choca con la de Trump, que aboga por no frenar la tecnología para ganar la carrera a China.

El viernes, el informe de empleo de octubre y la revisión alcista de los dos meses previos lanzaron un balón de oxígeno a los inversores, que aprovecharon para comprar acciones, sobre todo tecnológicas, a precios más baratos tras las caídas de la víspera.

La economía estadounidense sumó 165.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo descendió al 4,1%, superando las previsiones de los economistas, según informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Esas cifras, muy por encima de los aproximadamente 65.000 empleos estimados por analistas, reflejan aumentos en los sectores de servicios profesionales y empresariales, atención médica, transporte y almacenamiento.

Aún así, los analistas señalaban que está por ver si las ventas masivas en el sector tecnológico, sobre todo las vinculadas a las dudas sobre el futuro de la IA, serán una tendencia recurrente que lleve a los inversores a una rotación de carteras para minimizar su exposición al riesgo.

En la semana, el sector tecnológico pierde un 12 % acumulado, y las mayores pérdidas las registra el subsector de los semiconductores (-19,7 %). Entre las caídas más notables, están las de SanDisk (-27 %), Micron (-22 %), Coreweave (-11 %) o Nvidia (-10 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas se sitúa en 90,83 dólares el barril y pierde más del 12 % en la semana, ante la perspectiva de que la derrota republicana en las elecciones legislativas presione al Gobierno de Donald Trump a buscar una salida diplomática a la guerra con Irán y a devolver la normalidad al estrecho de Ormuz.

Al cierre de la jornada, perdían valor activos refugio como el oro, que bajaba casi un 1 %, a 4.073 dólares la onza, y el bono del Tesoro a 10 años, cuyo rendimiento subía al 4,861 %.