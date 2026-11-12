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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 23:05

China mantiene 3 grupos navales y portaaviones Liaoning al este de Filipinas, según Taipéi

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Taipéi, 13 nov (EFE).- El Ejército chino mantiene desplegados tres grupos navales y el grupo de ataque del portaaviones Liaoning, el más antiguo de los tres con los que cuenta Pekín, en aguas al este de Filipinas, informó el jueves un alto funcionario de seguridad taiwanés.

Por EFE
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En un mensaje publicado en la red social X, el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu, afirmó que el número total de buques militares chinos en la primera cadena de islas se había reducido, si bien las formaciones navales de los Comandos de Teatro Norte, Este y Sur, junto con el grupo del Liaoning, seguían operando en el mar de Filipinas.

La primera cadena de islas es una línea de archipiélagos que se extiende desde Japón hasta Filipinas, pasando por Taiwán, y que EE.UU. y sus aliados consideran clave para contener la proyección militar de China hacia el Pacífico.

Un mapa difundido por Wu y fechado el 12 de noviembre muestra unas 55 posiciones de buques de guerra, de la Guardia Costera y de otras agencias marítimas chinas, repartidas entre el mar de China Oriental y el mar de China Meridional.

La mayor concentración (18) se registra en el mar de Filipinas, seguida del mar de China Oriental (14) y del estrecho de Taiwán y el suroeste de la isla (9).

Wu ya había advertido la semana pasada de que China tenía más de un centenar de buques de su Armada y su Guardia Costera operando en el Pacífico Occidental, donde, según el ministro isleño de Defensa, Wellington Koo, Pekín ha llevado a cabo ejercicios de "negación de área".

Este tipo de maniobras -no anunciadas oficialmente por las autoridades chinas, que solo informaron del despliegue del Liaoning el pasado 14 de octubre- forma parte de la estrategia de anti-acceso y negación de área (A2/AD), que busca impedir o dificultar que fuerzas externas entren o actúen en una zona determinada.

Esto resulta especialmente relevante en el caso de Taiwán, que previsiblemente dependería del apoyo de EE.UU. y de otros socios ante un eventual ataque o invasión china.

Estas actividades se producen a menos de una semana de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen y a la que está previsto que asista el presidente estadounidense, Donald Trump, entre otros líderes.

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