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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 00:40

El Grupo Sura incrementa su utilidad neta un 11,5 % entre enero y septiembre

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Bogotá, 12 nov (EFE).- El Grupo Sura, el mayor conglomerado de servicios financieros de Colombia, tuvo entre enero y septiembre de este año una utilidad neta de unos 694 millones de dólares, lo que supone un incremento del 11,5 % con respecto al mismo periodo del año pasado, informó este jueves la entidad.

Por EFE
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La compañía explicó que este crecimiento corresponde a la utilidad neta controlada es decir, excluyendo los efectos asociados a la escisión por absorción realizada en 2025, que afectó la base de comparación.

Los ingresos totales del conglomerado alcanzaron unos 7.110 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 6,2 % frente al mismo periodo de 2025.

"En los primeros nueve meses del año alcanzamos la utilidad que inicialmente proyectábamos para todo 2026", afirmó el presidente de Grupo Sura, Ricardo Jaramillo Mejía.

"Este desempeño, acompañado de una mayor rentabilidad y una posición financiera sólida, nos permite elevar nuestras expectativas para el año y proyectar un avance más acelerado hacia las metas que le comunicamos al mercado", agregó Jaramillo Mejía en un comunicado.

Además, el directivo sostuvo que la compañía avanza en su estrategia como grupo financiero con el propósito de generar mayor valor para sus accionistas y grupos de interés.

El conglomerado señaló en un comunicado que el desempeño estuvo respaldado por el crecimiento de los ingresos por inversiones, que sumaron unos 1.312 millones de dólares, un 22,3 % más que a septiembre de 2025. Los ingresos por comisiones alcanzaron unos 1.133 millones de dólares y se mantuvieron estables frente al año anterior.

De las empresas del grupo, Suramericana obtuvo una utilidad neta controladora de unos 209 millones de dólares, un 7,2 % más que en el mismo periodo de 2025, mientras que Sura Asset Management alcanzó unos 312 millones de dólares, con un crecimiento del 4,6 %.

Por su parte, Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, aportó 465 millones de dólares a la utilidad neta controladora del conglomerado, un 12,4 % más que en los primeros nueve meses del año pasado.

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