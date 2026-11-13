El papa está "comprometido" contra abusos, dice víctima chilena tras reunirse con León XIV

"Fue un encuentro muy cercano. Se mostró muy abierto a la escucha, y mencionó que entendía la frustración de las víctimas, que incluso muchas veces no han encontrado espacio o justicia o espacios de escucha", comentó Bustamante en declaraciones al medio digital Epicentro, a la salida de la Nunciatura, donde se reunió con el Santo Padre.

"Me comentó la preocupación de cómo a veces se ha utilizado las víctimas para ciertos fines revictimizándolas, y me aseguró que está trabajando realmente por esta situación de abuso, que está comprometido y que se reunirá con más víctimas. No es algo que esté fuera de su agenda", agregó.

Posteriormente, Bustamante, víctima de abusos por parte de las Siervas de Plan de Dios, fundada por el laico peruano Luis Fernando Figari como parte de las sociedades religiosas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), relató a EFE que el Santo Padre le transmitió "mucha confianza y mucho compromiso".

"Lo sentí comprometido de manera personal, no solo por su rol dentro de la Iglesia. Un interés genuino en trabajar en el tema, y con mucha consciencia de que ha pasado mucho tiempo y que ha sido un proceso muy largo y agotador", apuntó Bustamante, autora del libro 'Siervas', en el que cuenta su experiencia dentro de este grupo.

En su conversación, la periodista aseguró haber sentido sorpresa en el pontífice al escuchar algunos de los episodios de abusos dentro de las Siervas del Plan de Dios, que funcionaban como las monjas del Sodalicio.

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"El perfil de las sobrevivientes de esta institución es mucho más bajo. Les cuesta más mostrar su rostro y contar lo que vivieron. Muchas de ellas ni siquiera lo han contado a sus familias", comentó Bustamante.

"A nivel público no hay tanta información de los abusos que se sufrieron en las Siervas. Probablemente el papa no supiese todos los temas, pero estaba al tanto de que había frustración en el grupo de víctimas", agregó.

Bustamante pidió a León XIV que culmine con el proceso de investigación y reparación, porque "el proceso al final termina siendo dañino para las propias víctimas, por todo lo que va surgiendo".

"Le pedí que culminase este proyecto de reparación porque, si bien no va a sanar a las víctimas, tiene que ver con la justicia; y que hubiese más comisiones proactivas para que no lleguemos a estos casos tan extremos y que dentro de la Iglesia se puedan detectar antes para prevenir", comentó la denunciante.

"Me quedo con un papa que se queda comprometido a trabajar en el tema de los abusos, sabe las dificultades que hay en el proceso y es consciente de la frustración que esto genera en las víctimas. Al menos yo lo percibí bastante sincero con ese compromiso personal de trabajar por esta situación", concluyó.

El Sodalicio fue extinguido por el papa Francisco tras acreditarse más de un centenar de casos de abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos dentro de esta sociedad, que fue catalogada por la Santa Sede como sectaria, mientras que los procesos de escucha también abarcaron a otros grupos conexos como las Siervas del Plan de Dios.

Actualmente el Vaticano está en el proceso de encontrar las vías de reparación a las víctimas, mientras que algunas de ellas reclaman que se desarticulen las redes económicas de la cúpula del Sodalicio que siguen operando.