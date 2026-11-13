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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 00:15

El primer ministro chino pide ampliar la seguridad social ante envejecimiento y desempleo

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Shanghái (China), 13 nov (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, presidió una sesión de su Ejecutivo centrada en la reforma y ampliación del sistema nacional de seguridad social ante los retos por cambios demográficos como el envejecimiento de la población, los avances tecnológicos o la sostenibilidad del empleo.

Por EFE
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Según informó anoche la agencia oficial de noticias Xinhua, la reunión del Consejo de Estado (el Gobierno chino) estuvo centrada en "perfeccionar" el sistema y "reforzar la red de protección social", y Li pidió ampliar "paulatinamente" la cobertura esos mecanismos a medida que avance la economía.

Entre las áreas prioritarias señaladas en la cumbre destacan la ampliación de los planes de pensiones -tanto de empresa, en términos de cobertura, como individuales, en materia de atractivo- o el desarrollo de seguros médicos comerciales y de pólizas para cuidados de larga duración.

Asimismo, Li llamó a incrementar la protección para trabajadores con "empleos flexibles" y a "reforzar la protección de los derechos" de aquellos que participan de "nuevas modalidades de empleo".

El mandatario también habló de equiparar la protección ofrecida por las pensiones para habitantes rurales y urbanos, aumentar la utilidad de las prestaciones por desempleo o establecer un sistema de asistencia social por niveles y categorías.

Al mismo tiempo, el primer ministro subrayó la necesidad de "reforzar la sostenibilidad a largo plazo" del sistema al tiempo que se "acelera la corrección de sus carencias".

Según expertos, una de las razones por las que la economía china sufre de problemas de demanda a nivel interno es por la ausencia de redes sólidas de protección para los trabajadores, lo que hace que las familias prefieran ahorrar para las épocas de vacas flacas.

Asimismo, la ausencia de coberturas es especialmente patente en el caso de los habitantes de provincias más pobres -incluidos los trabajadores que emigran a las ricas áreas costeras- y de los pensionistas de zonas rurales.

En 2020, el predecesor de Li en el cargo, Li Keqiang, reveló que unos 600 millones de personas -más de dos quintas partes de la población- vivían con una renta mensual de solo 1.000 yuanes (150 dólares, 136 euros) al mes.

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