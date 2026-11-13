Miles de fieles aguardan en una vigilia en el desierto el retorno de León XIV a Chiclayo

"Gracias a él hemos aprendido a ser solidarios, a amar, a querer, a respetar a nuestro prójimo y es lo más importante que él nos ha enseñado como obispo y ahora como papa, así que yo me siento muy orgullosa y sé que en mi parroquia también están muy felices de poder compartir con él aquí", dijo a EFE Fiorella, junto a su grupo de la parroquia.

Junto a niños y ancianos, Fiorella dice que durante la noche no habrá "ni frío ni hambre" por la ilusión y fe con la que esperan ver al papa.

La misa en Las Pampas de Pimentel, una enorme explanada entre el desierto y el mar ubicada a tan solo 15 kilómetros de la ciudad de Chiclayo, la ciudad peruana donde León XIV fue obispo por ocho años, está prevista para las 10:30 hora local (15:30 GMT), pero miles de fieles decidieron trasladarse hasta 20 horas antes de uno de los grandes momentos del viaje de León XIV a Perú.

Con mantas, pequeñas banquetas, grandes bolsas de comida y hasta maletas, los asistentes más impacientes hicieron filas en la oscuridad de la arena hasta las 20:00 (1:00 GMT), cuando abría el primer acceso, y los cuadrantes empezaron a llenarse poco a poco de personas que pasarán la noche a la intemperie para el anhelado reencuentro con Robert Prevost.

De hecho, la mayoría de los asistentes comparte que ha conocido al papa, ha confirmado a algún familiar o ha participado en alguna de sus actividades en colegios e iglesias.

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"Acá ha sido un hito y toda una alegría para todo el pueblo y la feligresía de acá. Ver todo lo que él ha evangelizado acá, la preocupación que ha tenido por la fe y todo el recorrido fuerte que ha hecho, la valentía que ha tenido de enfrentar los problemas de la diócesis con mucha fuerza y mucha garra", indicó Ever, que pertenece a un grupo neocatecumenal de la zona.

Agrega que están disfrutando del momento, de la música y del ambiente y de la espera hasta que llegue la hora de escuchar la eucaristía y "disfrutar de sus palabras", que está seguro ayudarán a la comunidad católica a aumentar su fe.

Tras un viaje de 19 horas en coche desde Ecuador, Érika Juárez y su grupo parroquial de 15 personas cantan y bailan canciones religiosas y espera con ganas participar en la vigila que se celebrará durante la madrugada en la propia explanada.

"Hemos elegido venir desde temprano porque precisamente queremos que la vigilia sea una preparación del encuentro con el papa porque es el representante de Cristo en la tierra, no es cualquier cosa", dice al añadir que ha visto a otros papas pero esta vez, con León XIV, su corazón "está ensanchado".

En el interior, voluntarios, sacerdotes, constructores, fuerzas de seguridad y autoridades ultiman los detalles del enorme altar, donde se ha colocado con cuidado la Cruz de Motupe, un símbolo religioso venerado en la zona, y también por el propio Prevost.

León XIV y unos 70 obispos celebrarán la misa este viernes, a la que se espera que acudan más de un millón de personas, de las cuales una gran parte tendrá que caminar unos ocho kilómetros pues los accesos estarán cortados.

En cuanto el reloj marcó las 20:00 en punto los fieles empezaron a ingresar con apuro, cargados de capas de ropa y víveres localizando su zona entre la oscuridad para, en unas largas horas, ver y escuchar a su obispo que regresó como papa.