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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 00:35

Rosalía, tras alzarse con el Latin Grammy por 'La Perla': "Una ya no está para bisutería"

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Las Vegas (EE.UU.), 12 nov (EFE).- La española Rosalía agradeció este jueves a México por la inspiración en las rancheras y a todas aquellas personas que dijeron que no valía y que tildaron su música de rara, tras alzarse con el Latin Grammy a canción del año por el tema 'La Perla'.

Por EFE
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"Gracias a no haberlos escuchado un carajo ahora estoy ganando este premio", dijo la española mientra recibía el premio en una gala que se realizó en la ciudad de Las Vegas (EE.UU.).

La cantante quiso reconocer la labor de Yahritza y su Esencia, con quienes colaboró para esta canción, así como la inspiración que le otorgaron iconos de la cultura mexicana como Paquita la del Barrio. "Sin ella, 'La Perla' no existía", agregó.

Rosalía quiso apoyar a los artistas nominados en esta categoría, entre los que se encontraba la colombiana Karol G o los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso.

"Para todas las que se han encontrado con una perla, ojalá que la vida les tenga guardado un diamante, una ya no está para bisuteria", sentenció la artista entre aplausos del público.

Rosalía se alzó en esta categoría frente a 'Mi Gran Amor', interpretada por Becky G y Carlos Santana; 'Humano', de Juanes y Vivir Quintana 'Femme Fatale', de Mon Laferte; 'Coleccionando Heridas', de Karol G junto a Marco Antonio Solís; '¿Cómo Se Ama?', de Jorge Drexler; 'Dime', de Silvana Estada; 'Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día', del dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso con Sting y ''Solifican12', de Milo J.

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