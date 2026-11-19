Mulino participará el viernes en un panel junto con su homólogo dominicano, Luis Abinader, sobre el tema 'Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades: Competitividad regional, inversiones estratégicas, innovación, nuevos corredores económicos y prosperidad compartida'.

Asimismo, Bisonó también recibió al primer ministro de Bahamas, Philip Brave Davis, quien también participará en la reunión, informó la Cancillería dominicana en X.

En la cita, que se celebrará en Punta Cana, enclave turístico al este de la República Dominicana, se discutirán las oportunidades globales y el futuro de la cooperación internacional.

El encuentro será inaugurado por el presidente dominicano, Luis Abinader, junto con Noura AlKaabi, en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, y con el director de la Organización de la Cumbre Mundial de Gobiernos, Mohamed Yousef Al Sharhan.

El Diálogo "servirá como plataforma para ampliar la cooperación entre gobiernos, explorar oportunidades de desarrollo e inversión y establecer alianzas que conecten el potencial de la región con las oportunidades globales", señaló la Cancillería dominicana -en un comunicado-.